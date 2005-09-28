همايش بزرگ ناشنوايان ايران در بوستان گفتگو برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر مدير كل روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با بيان اين مطلب از مشاركت انجمن خانواده ناشنوايان ايران در برپايي هر چه باشكوه تر ويژه برنامه هاي هفته و روز جهاني ناشنوايان خبر داد.

حسين هاتفي فارمد با اشاره به حضور رييس سازمان بهزيستي، رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي، نمايندگان مجلس، نمايندگاني از شوراي شهر، شهرداري تهران و ساير دستگاهها در مراسم هفته جهاني ناشنوايان افزود: در همايش امسال فيلم مستند "آينه صدا" ساخته مازيار رضاخاني كه توسط سازمان فرهنگي هنري درباره زندگي و خدمات جبار باغچه بان، بنيانگذار آموزش ناشنوايان ، توليد شده به نمايش در مي آيد.

وي نكوداشت جبار باغچه بان و تجليل از چهره هاي موفق ناشنوا را از جمله برنامه هاي همايش هفته جهاني ناشنوايان اعلام كرد و گفت: سخنراني دكتر راه چمني رييس سازمان بهزيستي و دكتر قدمي رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي ، قرعه كشي و اهداي هدايا و اجراي سرود توسط گروههاي هنري ناشنوايان از ديگر برنامه هاي اين گردهمايي است.

به گفته هاتفي هم چنين نمايشگاه آثار دستي هنرمندان ناشنوا تا هشتم مهرماه هر روز از ساعت 16 تا 20 در بوستان گفتگو (كوشك ايراني) داير مي باشد.

مراسم هفته جهاني ناشنوايان از ساعت 16 تا 20 روز هفته مهر - روز جهاني ناشنوايان - در بوستان گفتگو ، به نشاني پل گيشا ، كوي نصر، خيابان پيروزي برگزار مي شود.