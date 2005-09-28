خرما، شير و سوپ بهترين مواد غذايي براي هنگام افطار

دكتر سيد علي كشاورز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با كمبود مايعات بدن و نمك بدن فرد روزه دار بويژه در ساعات پاياني روز ممكن است دچار ضعف و بي حالي شود ، اما با مصرف مايعات گرم نظير چاي و آش به ويژه سوپ و شير كه مي تواند آب و مواد مغذي مورد نياز بدن را تامين كند، بهترين مواد غذايي هستند كه روزه دار مي تواند هنگام افطار از آن استفاده كند.

وي اظهار داشت : افرادي كه بتازگي مكلف به گرفتن روزه شده اند چون در دوران رشد سريع و در آستانه بلوغ قرار دارند نيازهاي تغذيه اي آنها بيش از بزرگسالان است ، بنابراين پس از باز كردن روزه خود با مصرف نان و پنير و سبزي، در صورتي توانايي براي مصرف وعده شام را بعد از 2 تا 3 ساعت داشته باشند بهتر است اين شيوه براي آنها انجام شود.

كشاورز ادامه داد: در برخي موارد بعضي از نوجوانان پس باز كردن افطار ديگر اشتهايي براي مصرف شام ندارند در اين صورت هنگام مصرف شام براي آنها بايد بلافاصله بعد از باز كردن روزه باشد.

وي افزود: بزرگسالان به لحاظ تغذيه اي وضعيت متفاوتي دارند چون اغلب پس از باز كردن روزه اشتها و تمايل زيادي براي خوردن غذا دارند بنابراين بهتر است با نان و پنير و سوپ روزه خود را باز كرده و وعده شام به ميزان كم را پس از 2 تا 3 ساعت فاصله زماني مصرف كنند.

اين متخصص تغذيه در مورد مصرف شيريني ها در اين ماه گفت: استفاده از شيريني ها در ماه رمضان بسيار شايع است اما بهترين شيريني در اين روزها خرما است چون ضمن داشتن طعم شيرين و تامين قند مورد نياز بدن قند موجود در آن نيز زيان قند معمولي و شكري موجود در شيريني هاي ديگر را ندارد.

وي ادامه داد: با مصرف خرما، ويتامين و نمك مورد نياز بدن كه طي ساعات روزه داري از بين رفته جبران مي شود در صورتي كه مصرف ساير شيريني ها نظير زولبيا در جبران مواد مغذي بدن بي تاثير بوده چون حاوي ويتامين و نمك مورد نياز بدن نيستند بنابراين بايد مصرف آنها را تا حد امكان كاهش داد چون حاوي مقدار زيادي شكر و روغن بوده و ضمن اينكه ممكن است پخت اين شيريني ها نيز به صورت بهداشتي انجام نشده باشد.