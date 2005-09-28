اسامي كادر اجرايي مسابقات كشتي آزاد قهرماني جوانان كشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اسامي داوران و كادر اجرايي اين رقابت ها به اين شرح است:
1-حميد گرشاسبي – رييس ستاد اجرايي مسابقات
2-عباس نمازيان – سرپرست مسابقات
3-مرتضي ربي – سرپرست فني
4-ماشااله افشاران – داور
5-حسين آقازاده مسرور – داور
6-حميد امامي – داور
7-اصغر رامبد – داور
8-باقر بهزاد نژاد – داور
9-رضامستاجري – داور
10-عباس بابازاده – داور
11-محمد ربيع پور – داور
12-مجتبي طاهري عطار – داور
13-ابوالقاسم رهنما – داور
14-نادر زماني – داور
15-رضا قوامي رودسري – داور
16-محمد نقي اميدي – داور
17-سيد حميد مدير طاهري – داور
18-بهزاد قرباني – داور
19-ابراهيم فكري – جدول نويس
20-حسين عرب – جدول نويس
21-محمد فرهنگ رنجبر – جدول نويس
22-عليرضا وحيديان پور – جدول نويس
گفتني است وزن كشي اين مسابقات راس ساعت 17 امروز انجام خواهد شد.
اسامي داوران و كادر اجرايي مسابقات كشتي آزاد قهرماني جوانان كشور كه طي روزهاي 7و8 مهرماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي شود اعلام شد.
کد مطلب 234808
نظر شما