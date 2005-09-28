صديق جمالي : هنوز دير نشده ، جشنواره تئاتر دفاع مقدس را در نيمه دوم سال برگزار كنيم

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، بخش دوم هم انديشي تئاتر دفاع مقدس عصر روز گذشته در تالار اسوه برگزار شد ، يعقوب صديق جمالي هنرمند تبريزي كه چندين سال است در عرصه تئاتر دفاع مقدس فعاليت مي كند و در جشنواره هاي دوره هاي قبلي نيز آثارش پيرامون دفاع مقدس جوايزي زيادي در يافت كرده، ضمن انتقاد از برگزار نشدن دوازدهيمن دور جشنواره تئاتر دفاع مقدس گفت: من فكر مي كردم امروز قرار است دو رهم جمع شويم و فكري براي تداوم جشنواره تئاتر دفاع مقدس كنيم . وي ضمن اظهار خوشحالي از مطرح شدن مقاله هاي تخصصي در زمينه تئاتر دفاع مقدس گفت:بايد بگويم تا زماني كه اتفاقي به نام تئاتر دفاع مقدس وجود ندارد ارائه اين مقاله هاي تخصصي ،مفيد نخواهد بود.

وي در ادامه مشكلات و آسيب هاي جشنواره تئاتر دفاع مقدس را تشريح كرد و افزود: احساس مي كنم دلايل تعطيلي اين جشنواره مواردي چون نداشتن زمان وتاريخ مشخص براي برگزاري در تقويم تئاتر كشور ، اضافه شدن بخشهايي چون خياباني ، تله تئاتر ،نوجوان و تئاتر عروسكي به بخش صحنه در اين جشنواره موجب بروز كمبود امكانات و سالن و نيز بي توجهي تماشاگران بويؤه نسبت به اين بخش هاي جنبي است.

صديق جمالي متذكر شد: داوري و اعمال سليقه هاي گوناگون در داوري آثار اين جشنواره يكي ديگر از آسيبها است . اگر دقت كنيم پس ازمعرفي برگزيدگان جشنواره ، سال بعد بيشتر كارها تقليد از اين آثار يا نمايش بخشهايي از كارهاي موفق سال قبل است ، بنابراين بايد تدابيري براي ارائه كارهاي تازه و خلاق انديشيد.

وي خاطر نشان كرد: نيمه دوم سال مجالي براي برگزاري جشنواره دوازدهم تئاتر دفاع مقدس است تا دير نشده كاري كنيم اين جشنوراه تعطيل نشود.

اين هنرمند همچنين پيشنهاد داد: هفته هاي تئاتر مقاومت برگزارشده تا از گروههاي شهرستاني از جنبه اجراي عمومي مورد حمايت قرار گيرند.

" حسين پارسايي دبير تئاتر شهر نيز به عنوان كارگردان و يكي از برگزار كنندگان جشنواره تئاتر دفاع مقدس سخنراني كرد وگفت: تئاتر دفاع مقدس يك سوم عمر بخشي از آحاد جامعه تئاتري است . جشنواره تئاتر دفاع مقدس طي ده سال رفته رفته از نهالي كوچك تبديل به درختي تنومند شد به طوري كه ديگر هنرمندان حرفه اي تئاتر كشور هم مايلند در اين جشنواره حضور داشته باشند .

وي افزود: اما سال گذشته با با برگزاري جشنواره يازدهم همه تجارب سرازير شد و ما برگزاركنندگان قبلي مورد نقد قرار گرفتيم و همه به نحوي با مسايلي مواجه شدند كه گويا انگار سياست هاي جشنواره تغيير كرده است . آقاي علوي معاونت هنري بنياد اگرچه در ابتدا از تمام توان بچه هاي حرفه اي دفاع مقدس بهره ها گرفت اما متأسفانه پس از اين مرحله به حواشي پرداخت و اجازه داد تا اطرافيان اطلاع نادرستي بدهند و تمام هنرمنداني كه طي اين ده سال فعاليت كرده بودند افرادي ناصالح تلقي شوند.

پارسايي تصريح كرد: به دليل تغيير ديدگاه، بسياري از موارد خطا قلمداد و ما دچار اين ترديد شديم كه شايد واقعا ما هنرمندان ارزشي نيستيم و بايد پاليش شويم اما بعد ديديم همه چيز در قالب آيين نامه شد.

وي اظهار داشت: مگر هنر دفاع مقدس گوشت قرباني است كه هر رشته آن بايد در جايي برگزار كرد ، جشنواره فيلم توسط جايي ديگر و جشنواره تئاتر نيز جاي ديگر .

وي ضمن بيان اين كه تئاتر دفاع مقدس صرفا يك گونه نمايشي است ، گفت: هنوز هم دير نشده مي توان جشنواره تئاتر دفاع مقدس را با مديريت بنياد و حمايت انجمن روايت فتح با فكري باز برگزار كرد . هنرمندان تئاتر دفاع مقدس از نظر اخلاقي در جايگاهي هستند كه نياز به محدوديت و خط قرمز نداشته باشند.

پارسايي افزود: من فكر مي كنم تجربه جشنواره سال گذشته به اندازه كافي توشه برگزاري جشنواره دوازدهم شده است ، بنابراين نبايد اجازه داد افراد غير متولي براي اين جشنواره تصميم گيري كنند.



فرزاد معافي يكي ديگر از هنرمندان دفاع مقدس نيز تصريح كرد: پژوهش و تحقيق بي طرفانه بدون قضاوت اخلاقي براي تئاتر دفاع مقدس لازم است و بايد استراتژي كوتاه و بلند مدت براي برنامه هاي پژوهشي تئاتر دفاع مقدس تدوين و ارائه شود.

عليرضا حنيفي نيز خاطر نشان كرد: اين 11 دوره جشنواره تئاتر دفاع مقدس با احتساب نيروهايي كه براي آن زحمت كشيدند ، به اندازه هزاران سال طول كشيد تا به اينجا رسيد . نبايد هزارن سال را از دست بدهيم. جشنواره هاي ما ديگر شعاري نبودند و هنرمندان قديمي تئاتر دفاع مقدس پخته تر مي شدند و مي رفت كه به جريان حرفه اي خود دست پيدا كند.

هوشنگ هيهاوند نيز در ادامه تصريح كرد: براي اين كه بتوانيم جلوي فضاي مسموم اطراف يك مدير را بگيريم بايد چند كار انجام دهيم ، بله قربان گوها نيايند ، بروند و بدانيم كه وقتي ليبرالها بروند جاي آنها ديكتا تور ها مي آيند، تعطيل كنندگان خلاقيتهاي هنري ، فكر و عقايد نبايد با عنوان كردن دفاع از ارزشها جلوي فعاليتها ي هنري و عقايد را بگيرند. حسودها نبايد باشند و... با توجه به اين نكات مهم مي توان راه حلهايي براي تئاتر دفاع مقدس پيدا كرد و من اميدوارم با وجود محمد علوي كه درك مي كند اين موارد موجب تمايز و مشكلات براي تئاتر مي شود، مشكلات تئاتر دفاع مقدس حل شود.

غلامحسين دريا نورد نيز فرهنگ جهبه را در سه حوزه گفتاري ، شنيداري و رفتاري خلاصه كرد و گفت : بايد ژانر هاي مختلف كه حاصل اين فرهنگ است در تئاتر دفاع مقدس ارائه شود ، ژانرهايي مانند عشق وجنگ، جنگ و پيرنگ كمدي ،جنگ وجنايت و...

زهرا مريدي نيز به عنوان يك هنرمند دفاع مقدس اجراي عمومي نمايشهاي دفاع مقدس ، ارائه موضوع مشخص براي يك سويه شدن و انسجام آثار ، مشخص بودن حساسيتهاي جشنواره ، حضور افرادي از حوزه تئاتر مقاومت در هيأت داوران و امكان بهر ه برداري هنرمندان از متون سالهاي گذشته را براي بهتر برگزار شدن اين جشنواره ضروري دانست.