جمعي از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در اين تجمع كه تعداد بازنشستگان به حدود 50 نفر مي رسد، كارمندان بازنشسته سازمانها و نهادها و وزارتخانه هاي مختلف مي باشند.

به گفته يكي از كارمندان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش كه در جمع خبرنگاران گفت: بنده پس از 30 سال تدريس هم اكنون 142 هزار تومان حقوق دريافت مي كنم كه اين در حالي است كه همكاران من در برخي ديگر از وزارتخانه پس از بازنشستگي مبلغ هشت ميليون تومان پاداش دريافت و ماهانه 200 هزار تومان حقوق دريافت مي كنند.

گفتني است بازنشستگان تجمع كننده خواستار تسري لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كارمندان دولت را خواستار بودند. اين خبر در حالي است كه بازنشستگان تاكنون بصورت آرام به تجمع خودشان در مقابل درب مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهند.