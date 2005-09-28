هند: ايران قصد تلافي ندارد

دراين بيانيه آمده است : هيچ نشانه اي از اينكه ايران در نظر دارد در همكاريهاي بلند مدت و گسترده با هند كه به نفع دو كشور مي باشد تجديد نظر كند وجود ندارد .



وزارت امورخارجه هند دراين بيانيه تاكيد كرد كه قائم مقام وزارت امورخارجه هند با سفير ايران در دهلي نو ديدار كرد و دلايل تصميم كشورش براي راي به نفع قطعنامه پيشنهادي تروئيكاي اتحاديه اروپا را تشريح كرد.



روزنامه "هندو" چاپ دهلي نو گزارش داد كه تهران خواهان لغو يك معامله 22 ميليارد دلاري تامين گاز مايع طبيعي به هند است كه از اهميت ويژه اي براي امنيت انرژي هند برخوردار است .



طبق گزارش اين روزنامه، نماينده هند در آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از اينكه دهلي نو به قطعنامه ناعادلانه آژانس درباره برنامه هسته اي ايران راي مثبت دارد، پيامي دريافت كرد .



سعيد اسدي سخنگوي سفارت ايران در هند در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه تاكيد كرد : هيچ تصميم خاصي درباره روابط تهران با هند گرفته نشده است .



وي افزود : هر گونه روابط دو جانبه بستگي به مواضع بعدي هند دارد . هنوزهيچ چيزمشخص نيست .



اين مقام سفارت ايران تصريح كرد : ما اطلاعي از هرگونه برنامه براي تعليق قرارداد تامين گاز مايع به هند نداريم .



ماني شانكار آيار وزير نفت هند روزگذشته در دهلي نو به خبرنگاران گفت : وي اعتقادي ندارد كه راي هند تاثير معكوسي بر واردات گاز مايع طبيعي از ايران داشته باشد .



گفتني است هند كه از سوي آمريكا به خاطر عدم همكاريهاي اقتصادي و تجاري با ايران تحت فشار قرار دارد روز شنبه در تبعيت از مواضع غرب به قطعنامه آژانس راي مثبت داد كه بسياري از جمله ايران را شگفت زده كرد .