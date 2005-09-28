رامين محسني :سينماي كودك از هيچ طريقي حمايت نمي شود

رامين محسني كارگردان سينماي كودك ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينماي "مهر" در مورد دوران درخشان سينماي كودك گفت :اعتقاد دارم سينماي كودك ما در هيچ مقطعي دوران كاملا موفقي راپشت سر نگذاشته است و اگر شاهد توليد آثار موفقي دراين حيطه باشيم يقين كنيد كه بر مي گردد به غيرت و پشتكار و توانايي خود فيلمسازان اين عرصه به تعبير ديگر اگر نبود پشتكار ،علاقه و عشق هنرمندان اين وادي، هيچ اثري در حيطه سينماي كودك توليد نمي شد در واقع سينماي كودك از هيچ طريقي حمايت نمي شود .

وي در ادامه در وضعيت سينماي انيميشن در ايران افزود :توليد انيميشن كار بسيار مشكل و پر هزينه اي است و كمتر در سينماي ايران مورد تجربه واقع شده است و معدود تجربه هاي انجام شده نيز اصلا موفق نبوده است ،بهتر است سينماي انيميشن را در هيچ ژانري قرار ندهيم ،البته در حيطه توليد انيميشن كوتاه فعاليت هاي صورت مي گيرد ،كه بيشتر درحيطه انيميشن هاي صنعتي و تبليغاتي است .

رامين محسني در ادامه افزود:برگزاري چشنواره سينماي كودك و نوجوان بايد ايجاد كننده يك جريان هنري باشد و اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه از سينماي كودك حمايت بشود و حداقل بيست فيلم از توليدات ساليانه اختصاص به سينماي كودك داشته باشد ،البته برگزاري جشنواره باعث مي شود حداقل عده اي به تكاپو بيافتند و در توليد فيلم كودك تلاشي انجام دهند .