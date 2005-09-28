شركت هاي هواپيمايي در خريد هواپيما مشكل پول ندارند

حميد عرب نژاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: ناوگان حمل و نقل هوايي كشور امروز با مشكلات جدي مواجه شده است كه بايد هر چه سريعتر نسبت به عملياتي كردن برنامه ويژه براي رهايي ناوگان از وضعيت فعلي اقدام كرد.

وي افزود: هواپيمايي ايران 140 تنها براي مسيرهاي كوتاه مدت مناسب است و براي مسيرهاي بلند مدت بايد از هواپيماهاي جت كه ناوگان حمل و نقل هوايي ايران به شدت به اين نوع هواپيماها نياز دارد، استفاده كرد.

عرب نژاد از مذاكرات نهايي به منظورخريد چند فروند هواپيما براي شركت هواپيمايي ماهان خبر داد و اظهارداشت: به محض تحويل هواپيماهاي فوق از شركت فروشنده اسامي آنها را اعلام خواهيم كرد.

مديرعامل شركت هواپيمايي ماهان تصريح كرد: اعلام اسامي هواپيماهايي كه قرار است خريداري شوند، تنها مشكلات ماهان را در خريد آنها افزايش خواهد داد.

وي با اعلام اين كه شركت هواپيمايي ماهان هم اكنون داراي هفت فروند ايرباس با قابليت پرواز بالا است، گفت: سه فروند هواپيماي اجاره اي توپولف و ايرباس هم در ناوگان حمل و نقل هوايي ماهان فعال است.

عرب نژاد اعلام كرد: درحال حاضر شركت هواپيمايي ماهان به بيش از 10 كشور آسيايي واروپايي پرواز مستقيم دارد.