كتاب"استعاره تجسد خدا" منتشر شده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب " استعاره تجسد خدا" براي دومين بار از سوي پروفسور جان هيك ويرايش شده است و هيك در اين ويرايش به سئوالات و مسائلي كه طي دوازده سال پيش مطرح شده پاسخ گفته است. او بحث تجسد مسيح و ديگر مباحث مهم كلامي ميسيحيت را در ويرايش دوم از دو منظر مسيحيت كاتوليك و فيلسوف انگلوامريكن به بررسي مي نشيند.

هيك در اين كتاب معتقد است آن طوري كه فهم سنتي از مسيحيت تصريح مي كند كه حضرت عيسي تجسد يافته خداوند است، و او هم انسان و هم خدا به حساب مي آيد سخن اشتباهي است. خداوند بي همتا، واحد و متعالي است.

او ايده تجسد را هم يك استعاره در نظر مي گيرد و معتقد است بايد اين موضع را كه تنها در مسيحيت است كه حقيقت وجود دارد رها ساخت و راه را براي حق دانستن ديگر اديان باز كرد.

هيك البته اين نكته را ناديده نمي گيرد كه عده اي مي توانند از طريق مسيح به خدا برسند اما اين راه تنها راه ممكن قلمداد نمي شود.

كتاب" استعاره‌ تجسد خدا" به عنوان يكي از آثار جنجال برانگيز پروفسور هيك مطرح است كه در زمان انتشارش در دهه 90 بازتابهاي مختلفي را به همراه داشته است.

پروفسور جان هيك در 1922 در اسكاربوروي يوركشاير به ‌دنيا آمد و در 1940 به كليساي پروتستان در انگليس پيوست. او نخست در دانشگاه هال به تحصيل حقوق پرداخت و پس از گذراندن مدتي از خدمت سربازي‌اش در يك واحد آمبولانس طي جنگ جهاني دوم براي تحصيل و مطالعة فلسفه به دانشگاه ادينبورو رفت و سپس در دانشگاه آكسفورد با راهنمايي اچ.اچ. پرايس موفق به اخذ دكتراي فلسفه گردند. بعدها به سلك روحانيت درآمد و مدت سه سال به‌عنوان كشيش خدمت نمود. قبل از اينكه به استادي دانشكده الهيات در كمبريج منصوب شود، به ترتيب در دانشگاه كورنل و پس از آن مدرسه علوم ديني پرينستون در ايالات متحده به تدريس پرداخت؛ در 1967 به استادي دانشگاه بيرمنگام انتخاب گرديد و سپس به‌ طور همزمان در Claremont Graduate School در كاليفرنيا نيز تدريس كرد و در 1982 به مقام استادي تمام وقت همين مدرسه نائل شد.

برخي از آثار پروفسور هيك عبارتند از: "خداوند نامهاي‌ بي ‌شماري‌ دارد"، "شر و خداي‌ عشق"، "خوانشهاي‌ كلاسيك‌ و معاصر در فلسفه‌ دين"‌، "فلسفه‌ دين"‌، "تفسيري‌ از اديان ‌: پاسخهاي‌ انساني‌ به‌ امر متعالي"‌، "خدا و جهان‌ اديان"‌، "بعد پنجم"‌، "گفتگوهايي‌ در فلسفه‌ دين" و "يك‌ زندگينامه‌ خودنوشت‌".

جان هيك در بهمن ماه سال گذشته به دعوت مؤسسه گفتگوي اديان، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي براي ايراد چند سخنراني به تهران سفر كرد.

از پروفسور جان هيك 82 ساله كتابهاي و مقالات زيادي به فارسي ترجمه شده اند كه از جمله مي‌توان به: مباحث پلوراليسم ديني/ ترجمه عبدالرحيم گواهي ؛ فلسفه دين/ ترجمه بهزاد سالكي ؛ و بعد پنجم : كاوش در قلمرو روحاني/ ترجمه بهزاد سالكي اشاره كرد.