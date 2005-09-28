از تيم متحول شده بيش از اين انتظار نداشتيم /حاجي زاده جز اين كاري نمي توانست بكند

سيدمحمد خادم رييس سابق فدراسيون كشتي و پيشكسوت كشتي با بيان اين مطلب درگفت و گو با خبرنگار" مهر" گفت: تيم كشتي آزاد اعزامي به رقابتهاي جهاني به دليل مصدوميت و كناره گيري كشتي گيران با سابقه اي نظير عليرضا دبير، عليرضا حيدري ، عليرضا رضايي و ديگر مدال داران در قياس با المپيك آتن تغييرات فراواني داشت و به تيمي جوان شده و كم تجربه بدل شد. از اين رو نتايج بدست آمده نسبت به سالهاي گذشته ضعيف بود كه بيش ازاين نمي شد توقع داشت.

وي ادامه داد: براي اولين باربود كه تيمي با اين پيشينه راهي مسابقات جهاني مي شد و خيلي از قهرمانان در تركيب تيم حاضر نبودند و به اعتقاد من تمامي ملي پوشان در يك رديف بودند و اينها بهترين نفراتي بودند كه در كشتي آزاد به چشم مي خوردند و فدراسيون براي انتخاب آنها جز اين راهي پيش رو نداشت.

وي در ارزيابي از عملكرد ملي پوشان گفت: در وزن 55 تقي داداشي به خاطر كم كردن وزن زياد تحليل رفته بود، وقتي كه كشتي گيري براي يك مسابقه 10 تا 12 كيلوگرم از وزن بدنش را مي كاهد توانايي كشتي گرفتن برايش نمي ماند او اصلا براي اين وزن مناسب نيست و بايد به 60 كيلوگرم برود. مراد محمدي در وزن 60 كيلوگرم نيز كشتي هاي قابل قبولي گرفت و به خوبي مقابل حريفانش ظاهر شد.

وي در پايان درخصوص شكست مهدي حاجي زاده مقابل بوايسار سايتي اف دارنده 8 مدال طلاي جهان گفت: حاجي زاده جزاين كاري نمي توانست بكند . اوتا پيش ازاين ديدارخوب پيش رفته بود. البته من كشتي ها را نديده ام اما مطمئنم هر كشتي گيري كه قوي تر و با هوش تر باشد نتيجه مي گيرد.