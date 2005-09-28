۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

از سوي كميته معرفي دين اسلام كويت

همايش بين المللي "رحمت براي جهانيان" در كويت برگزار مي شود

همايش بين المللي "رحمت براي جهانيان" از سوي كميته معرفي دين اسلام وزارت اوقاف و امور اسلامي كويت، با هدف ارائه چهره واقعي اسلام بعنوان دين رأفت و دوستي، از ديروز سه شنبه 5 مهرماه (22 شعبان) به مدت سه روز در كويت برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" دكترعادل الفلاح وزير امور اوقاف كويت درسخنراني افتتاحيه اين كنفرانس با تأكيد بر رحمت در دين اسلام، گفت: اشكال مختلف رحمت درزندگي انسان، جماد و حيوان به وضوح يافت مي شود.

به گزارش خبرگزاري كويت رئيس دانشكده دين دانشگاه كويت و ناظر كل كنفرانس دكتر محمد الطبطبايي اعلام كرد اسلام دين رحمت است و دين وحشت، ترس وافراط نيست.

اين خبرگزاري به نقل از دكتر الطبطبايي اعلام كرد دين اسلام خير وهدايت را براي همگان اعم ازمسلمان وغيرمسلمان مي خواهد.

اين كميته يادآور شد: الفت در قلب انسان، تحت لواي پرچم اسلام به گسترش رحمت، مودت و دوستي مي انجامد.

همايش سه روزه " رحمت براي جهانيان" با حضور انديشمنداني از كشورهاي سوئد، كويت، عربستان و مصر برگزار مي شود .


 

کد مطلب 234820

