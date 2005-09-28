همايش بين المللي "رحمت براي جهانيان" در كويت برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" دكترعادل الفلاح وزير امور اوقاف كويت درسخنراني افتتاحيه اين كنفرانس با تأكيد بر رحمت در دين اسلام، گفت: اشكال مختلف رحمت درزندگي انسان، جماد و حيوان به وضوح يافت مي شود.

به گزارش خبرگزاري كويت رئيس دانشكده دين دانشگاه كويت و ناظر كل كنفرانس دكتر محمد الطبطبايي اعلام كرد اسلام دين رحمت است و دين وحشت، ترس وافراط نيست.

اين خبرگزاري به نقل از دكتر الطبطبايي اعلام كرد دين اسلام خير وهدايت را براي همگان اعم ازمسلمان وغيرمسلمان مي خواهد.

اين كميته يادآور شد: الفت در قلب انسان، تحت لواي پرچم اسلام به گسترش رحمت، مودت و دوستي مي انجامد.

همايش سه روزه " رحمت براي جهانيان" با حضور انديشمنداني از كشورهاي سوئد، كويت، عربستان و مصر برگزار مي شود .



