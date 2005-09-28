چهارمين جشنواره شعر و ادب در شيراز آغاز به كار كرد

به گزارش حبرنگار فرهنگ و ادب مهر در شيراز ، شاعران و نويسندگاني چون : محمد شمس لنگرودي ، بهزاد خواجات ، مصطفي محدثي خراساني ، حسن ميرعابديني ، دكتر صابر امامي ، رضا اسماعيلي ، حميد هنرجو ، محمد علي بهمني ، زهير توكلي ، محمد رضا شالبافان ، سينا علي محمدي و حميد رضا شكارسري در اين جشنواره حضور يافته اند .
اين گزارش حاكي است درمراسم افتتاحيه اين جشنواره ادبي - دانشجويي كه اكنون در تالار حافظ اين شهر در حال برگزاري است ، علاوه بر مدعوين و شاعران و نويسندگاني كه از سراسر كشور، تعدادي از شاعران و اهل فلم استان فارس نيز حضور يافته اند .
دكتر كاووس حسن لي - دبيرعلمي چهارمين جشنواره شعر و ادب دانشجويان علوم پزشكي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، از استقبال كم سابقه دانشجويان شاعر و نويسنده از اين جشنواره خبر داد .
به گفته وي ، در كنار برگزاري اين جشنواره و شعرخواني چهره هاي برتر ، ميزگردهاي تخصصي و كارگاه هاي ادبي نيز با نظارت علمي شاعران و نويسندگان حرفه اي كشور برگزار خواهد شد .
حبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : چهارمين جشنواره شعر و ادب ( مهر 4 ) دقايقي قبل با حضور شاعران و نويسندگان معاصر و دانشجويان علوم پزشكي از سراسر كشور در شيراز آغاز به كار كرد .
