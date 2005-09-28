جشنواره كانون هاي مردمي به كار خود پايان داد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر" دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي با بيان مطلب فوق گفت : اين رقابت كه بين 11 كانون مردمي صورت گرفت دهم مهرماه پايان مي يابد

صادق دهنادي افزود: اختتاميه اين مراسم كه درفرهنگسراي دختران برگزارمي شود با حضورجمعي ازفعالان كانون ها ، تشكل هاي مردمي وتعدادي ازمسئولين سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، خبرنگاران وبرخي ازنخبگان محلي ومنطقه اي به اجرا درمي آيد

روابط عمومي ستاد منطقه غرب اعلام كردكه برنامه هاي مراسم اختتاميه شامل نمايش كليپ دفاع مقدس ، انتظارماه مبارك رمضان ، اجراي سرود گروه كركانون موسيقي وسرود كتابخانه مهرآباد مي باشد .

دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي ، ضمن مثبت ارزيابي كردن اثرات اين جشنواره درشناساندن كانون ها به مردم ونهادينه كردن تشكل هاي مردمي درفعاليت هاي اجتماعي خاطرنشان كرد : دراين جشنواره برنامه هاي زيربه رقابت پرداختند كه مورد توجه بسياري ازعلاقه مندان قرارگرفت .

- ترنم سبزازلحظه هاي سرخ ازكانون قرآن : فرهنگسراي نوجوان

- تفكرسالم ، زندگي سالم ازانجمن حرفه اي متفكران : فرهنگسراي تفكر

- شهرنشيني وآسيب هاي اجتماعي ازكانون بانوان :فرهنگسراي شهر

- نشست تخصصي حجاب وگوهركمال ازكانون قرآن : فرهنگسراي دختران

- همايش بهداشت خانواده وجلوگيري ازسوانح خانگي ازكانون بانوان : فرهنگسراي كار

- نشست هاي واما جوانان ومهرمادري مشتركي ازانجمن قاصد مهر: خانه فرهنگ اعتماد

- نمايش خياباني ازكانون نمايش : مجتمع فرهنگي هنري هاشمي

- شب شعرخورشيد تاريك ، كانون ادبي شيده : خانه فرهنگ مهرآباد

- جشنواره كوكوسيب زميني ازكانون بانوان : خانه فرهنگ زنجان

- كارگاه مديريت علم وبهداشت دراداره خانه ازكانون بانوان : خانه فرهنگ محصل

وي درانتها يادآوري كرد : شركت عموم مردم دراين مراسم آزاد است .