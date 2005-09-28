۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۴

پس از يك هفته رقابت بين تشكل هاي مردمي

جشنواره كانون هاي مردمي به كار خود پايان داد

جشنواره كانون هاي مردمي پس از يك هفته رقابت بين گروه هاي شركت كننده به كار خود پايان داد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر" دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي با بيان مطلب فوق گفت : اين رقابت كه بين 11 كانون مردمي صورت گرفت دهم مهرماه پايان مي يابد 

صادق دهنادي افزود: اختتاميه اين مراسم كه درفرهنگسراي دختران برگزارمي شود با حضورجمعي ازفعالان كانون ها ، تشكل هاي مردمي وتعدادي ازمسئولين سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، خبرنگاران وبرخي ازنخبگان محلي ومنطقه اي به اجرا درمي آيد

روابط عمومي ستاد منطقه غرب اعلام كردكه برنامه هاي مراسم اختتاميه شامل نمايش كليپ دفاع مقدس ، انتظارماه مبارك رمضان ، اجراي سرود گروه كركانون موسيقي وسرود كتابخانه مهرآباد مي باشد .

دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي ، ضمن مثبت ارزيابي كردن اثرات اين جشنواره درشناساندن كانون ها به مردم ونهادينه كردن تشكل هاي مردمي درفعاليت هاي اجتماعي خاطرنشان كرد : دراين جشنواره برنامه هاي زيربه رقابت پرداختند كه مورد توجه بسياري ازعلاقه مندان قرارگرفت .

- ترنم سبزازلحظه هاي سرخ ازكانون قرآن : فرهنگسراي نوجوان

- تفكرسالم ، زندگي سالم ازانجمن حرفه اي متفكران : فرهنگسراي تفكر

- شهرنشيني وآسيب هاي اجتماعي ازكانون بانوان :فرهنگسراي شهر

- نشست تخصصي حجاب وگوهركمال ازكانون قرآن : فرهنگسراي دختران

- همايش بهداشت خانواده وجلوگيري ازسوانح خانگي ازكانون بانوان : فرهنگسراي كار

- نشست هاي واما جوانان ومهرمادري مشتركي ازانجمن قاصد مهر: خانه فرهنگ اعتماد

- نمايش خياباني ازكانون نمايش : مجتمع فرهنگي هنري هاشمي

- شب شعرخورشيد تاريك ، كانون ادبي شيده : خانه فرهنگ مهرآباد

- جشنواره كوكوسيب زميني ازكانون بانوان : خانه فرهنگ زنجان

- كارگاه مديريت علم وبهداشت دراداره خانه ازكانون بانوان : خانه فرهنگ محصل

وي درانتها يادآوري كرد : شركت عموم مردم دراين مراسم آزاد است .

