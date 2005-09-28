جشنواره كانون هاي مردمي به كار خود پايان داد

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري "مهر" دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي با بيان مطلب فوق گفت : اين رقابت كه بين 11 كانون مردمي صورت گرفت دهم مهرماه پايان مي يابد
صادق دهنادي افزود: اختتاميه اين مراسم كه درفرهنگسراي دختران برگزارمي شود با حضورجمعي ازفعالان كانون ها ، تشكل هاي مردمي وتعدادي ازمسئولين سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، خبرنگاران وبرخي ازنخبگان محلي ومنطقه اي به اجرا درمي آيد
روابط عمومي ستاد منطقه غرب اعلام كردكه برنامه هاي مراسم اختتاميه شامل نمايش كليپ دفاع مقدس ، انتظارماه مبارك رمضان ، اجراي سرود گروه كركانون موسيقي وسرود كتابخانه مهرآباد مي باشد .
دبير نخستين جشنواره كانون هاي مردمي ، ضمن مثبت ارزيابي كردن اثرات اين جشنواره درشناساندن كانون ها به مردم ونهادينه كردن تشكل هاي مردمي درفعاليت هاي اجتماعي خاطرنشان كرد : دراين جشنواره برنامه هاي زيربه رقابت پرداختند كه مورد توجه بسياري ازعلاقه مندان قرارگرفت .
- ترنم سبزازلحظه هاي سرخ ازكانون قرآن : فرهنگسراي نوجوان
- تفكرسالم ، زندگي سالم ازانجمن حرفه اي متفكران : فرهنگسراي تفكر
- شهرنشيني وآسيب هاي اجتماعي ازكانون بانوان :فرهنگسراي شهر
- نشست تخصصي حجاب وگوهركمال ازكانون قرآن : فرهنگسراي دختران
- همايش بهداشت خانواده وجلوگيري ازسوانح خانگي ازكانون بانوان : فرهنگسراي كار
- نشست هاي واما جوانان ومهرمادري مشتركي ازانجمن قاصد مهر: خانه فرهنگ اعتماد
- نمايش خياباني ازكانون نمايش : مجتمع فرهنگي هنري هاشمي
- شب شعرخورشيد تاريك ، كانون ادبي شيده : خانه فرهنگ مهرآباد
- جشنواره كوكوسيب زميني ازكانون بانوان : خانه فرهنگ زنجان
- كارگاه مديريت علم وبهداشت دراداره خانه ازكانون بانوان : خانه فرهنگ محصل
وي درانتها يادآوري كرد : شركت عموم مردم دراين مراسم آزاد است .
نظر شما