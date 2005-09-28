معلمان حق التدريس كرمانشاه در مقابل مجلس تجمع كردند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، اين معلمان تجمع كننده كه تعدادشان به 80 نفر مي رسد، مدعي هستند كه آموزش و پرورش كرمانشاه با آنها قطع همكاري كرده است.

تجمع كنندگان با در دست داشتن پلاكارد و پارچه نوشته هايي ضمن اعتراض به عملكرد وزارت آموزش و پرورش خواستار ملاقات با نمايندگان استان كرمانشاه و احقاق حقوق خود شده اند.

تعدادي از اين معلمان تجمع كننده به خبرنگاران گفتند كه از آغاز سال تحصيلي جديد ساعات كار تدريسي 880 معلم حق التدريس به معلمان رسمي واگذار شده است.

اين معلمان حق التدريس همچنين از بي پاسخ ماندن درخواست آنها از مسئولان نهاد رياست جمهوري كه ديروز در مقابل آن نهاد تجمع كردند، گلايه مند بودند.