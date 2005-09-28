مطبوعات تل آويو : پيروزي شارون بر نتانياهو قطعي است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه ، نظرسنجي هاي بعمل آمده حاكي ازآن است كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي درانتخابات مقدماتي حزب ليكود به پيروزي مي رسد.

نظرسنجي كه روزنامه "ها آرتص" چاپ تل آويو درشماره امروزمنتشر كرد حاكي ازآن است كه شارون با تفاوتي بسياربربنيامين نتانياهو رقيب اصلي اش درانتخابات براي تعيين رهبرجديد اين حزب به پيروزي خواهد رسيد.

اين نظرسنجي بيانگر آن است كه شارون بدون مواجهه با هيچ مشكلي به راحتي به رياست حزب ليكود مي رسد.

درعين حال نظرسنجي ديگري كه از سوي موسسه "تيلسيكر" رژيم صهيونيستي دربين 496 تن انجام شد و روزنامه معاريو چاپ تل آويو آن را به چاپ رساند حاكي از آن است كه شارون در انتخابات آتي 50 در صد ودرمقابل نتانياهو 36 درصد از آرا را بدست خواهد آورد.

اين درحالي است كه روزدوشنبه كميته مركزي حزب ليكود به پيشنهاد شارون مبني بربرگزاري انتخابات براي تعيين رهبرحزب در آوريل سال آتي راي مثبت داد و درمقابل نتانياهو كه خواستار برگزاري زود هنگام انتخابات يعني در ماه نوامبرسال جاري بود نتواست اكثريت آرا را كسب كند.

شايان ذكراست؛ نتانياهو وزيرپيشين دارايي كابينه رژيم صهيونيستي، ازمخالفان طرح شارون براي عقب نشيني يكجانبه از نوار غزه و چند شهرك دركرانه باختري بود كه با تاييد اين طرح از سوي كابينه اين رژيم، ازمقام خود كناره گيري كرد.