كسب چنين نتايجي مطلوب تيم جوان شده نيست / اين نتايج حاصل هياتي اداره شدن كشتي است

منصورمهديزاده دارنده 3 مدال طلاي جهان درگفتگوبا خبرنگگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: مشخص بود تيمي كه درمقدمات آماده سازي و جمع آوري آن اختلافات فراواني به چشم مي خورد به چنين نتايجي دست يابد.

وي افزود: احساس بدبچه ها به خاطرتامين نشدن و تعلق خاطر نداشتن براي فردايي بهتر چنين نتايجي را رقم زد.

وي گفت: به اعتقاد من چنين نتايجي با توجه به سوابق درخشان كشتي ما درادوار گذشته نتيجه مطلوب تيم جوان شده نيست. چرا كه درسالهاي دور و نزديك هم ما در تيم هايمان تغييرات گسترده اي را ديده بوديم بخصوص در سالهاي 61 و 65 تيم كشتي ايران جوان شد. اما نتايج حاصله به مراتب به از اين بود.

وي خاطرنشان كرد: در مجموع من اين شكست را حاصل مديريت هياتي فدراسيون مي دانم.

مهديزاده درپاسخ به اين سوال كه تيم ملي تشكيل شده ازبهترين كشتي گيران ايران بوده است گفت: چنين حرفي درست نيست اگرما تيمي بهتر ازاين نداريم به اين خاطر است كه بستر مناسبي فراهم نكرده ايم تا كشتي گيران مستعد رو بيايند، ازاين پس اگراين روال پيش گرفته شود درسالهاي آتي نيز بايد منتظر چنين نتايجي بمانيم و اگر سرو دستي روي سرهمين بچه هاي جوان كشيده نشود و براي آنها آينده نگري تصميمي گرفته نشود بازهم اين نتايج عايد مي شود .

وي درپايان درخصوص انتصاب مهندس محمد علي آبادي به عنوان رييس جديد سازمان تربيت بدني گفت: اميدوارم كه ايشان هم راه مهندس مهرعليزاده را ادامه دهند و ازايشان مي خواهم به فكر آينده ورزشكاران و قهرمانان باشند.