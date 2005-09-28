كارگاه آموزشي پانتوميم استان مركزي

به گزارش گروه فرهنگ وهنرخبرگزاري "مهر" واحد نمايش حوزه هنري استان مركزي با دعوت از" استاد فرشاد منظوفي نيا " اقدام به تشكيل كارگاه آموزشي نموده است .

فرشاد منظوفي نيا متولد 1346 وفارغ التحصيل طراحي صحنه ازدانشكده هنرهاي زيباي تهران وداراي مدرك كارشناسي ارشد دررشته كارگرداني ازدانشگاه تربيت مدرس است.

وي ازسال 1378 تا كنون دردانشگاه تهران ، دانشكده ي سينما وتئاترتهران ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، دانشگاه تبريزودانشگاه سوره تهران واصفهان دروس تخصصي طراحي صحنه ، ماسك ، گريم ونمايش ايمايي تدريس مي كند منظوفي نيا درسال 1380 برنده جايزه ويژه هيات داوران دومين جشنواره پانتوميم كشورشد وهم اكنون دبيرسومين جشنواره پانتوميم كشوراست.

كارگاه آموزش نمايش ايمايي وپانتوميم كه چندي قبل دوره مقدماتي آن درحوزه هنري استان مركزي برگزارشده بود ازپنجم تا هشتم مهرماه جاري دوره متوسطه آن درنگارخانه شهيد آويني حوزه هنري استان مركزي دردونوبت صبح وبعد ازظهربرگزارمي شود.

لازم به ذكراست كه حوزه هنري استان مركزي با هدف جذب وپرورش هنرمندان جوان ومتعهد درسطح استان اقدام به برگزاري اين كارگاه كرده است .