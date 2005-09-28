

مايكل كلارك دانكن به نقش جان كافي در نمايي از "مسير سبز"

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، داستان "مدرسه نامردها" از اين قرار است كه پسري جوان، خجالتي و بدشانس (هدر) براي بدست آوردن دختر رؤياهايش در مدرسه‌اي ثبت نام مي‌كند كه بيلي باب تورنتن استاد آنجاست. پسرك با اعتماد به نفسي كه حاصل شركت در كلاس‌هاي مدرسه نامردهاست فرد مورد نظرش را مي‌يابد، اما استاد از آن دختر خوشش نمي‌آيد. دانكن كلارك هم در فيلم نقش يكي از همپالكي‌هاي استاد را ايفا خواهد كرد.

"مدرسه نامردها" را تاد فيليپس در شركت دايمنشن فيلمز برادران واينستين مي‌سازد و جاسيندا برت يكي ديگر از بازيگران آن است. فيلمنامه را خود فيلمساز با همكاري اسكات آرمسترانگ نوشته و با مشاركت دن گلدبرگ و گي‌ير كوزينسكي تهيه مي‌كند.

مايكل كلارك دانكن 48 ساله را علاقمندان سينما در ايران با "مسير سبز" فرانك دارابونت مي‌شناسند كه با همان نقش جان كافي زنداني هم در سال 2000 نامزد دريافت جايزه اسكار نقش مكمل مرد شد. آخرين فيلم اين هنرپيشه تنومند "جزيره" مايكل بي بود كه البته موفقيت چنداني براي بازيگران و سازندگانش به همراه نياورد. دانكن اين روزها مشغول بازي در يك پروژه كمدي فعلاً‌ بدون نام به كارگرداني آدام مكي در كنار ويل فرل در ايالت كاليفرنياي شمالي است. بعضي‌ها در امريكا دانكن را با لقب "بيگ مايك" يا "مايك گندهه" هم صدا مي‌كنند.

