هيات رئيسه بايد پاسخگوي كم كاري مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين مطلب اظهار داشت: مجلس از آنجا كه از همان ابتدا دغدغه تامين نيازهاي اقتصادي مردم و كمك به قشر مستضعف جامعه را در سرلوحه اقدامات خود داشت، حدود پنج ماه قبل اين طرح را تصويب و به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد اما هنوز به اين طرح مهم هيچ پاسخي داده نشده است.

نماينده مردم دهلران گفت: مجلس شوراي اسلامي طي تصويب اين طرح معادل ارزي 102 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي را براي تامين چهار اقدام مهم جهت رسيدگي به اين اقشار شامل تامين فرصت هاي شغلي و كارآفريني، جبران كسري اعتبار بيمه درماني افراد نيازمند، ساماندهي يك و نيم ميليون خانوار زير خط فقر و زير پوشش قرار دادن افراد مستحق پوشش كميته امداد و تامين يارانه افراد و تحت پوشش بهزيستي در نظر گرفته شده است.

وي در پايان خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به اين مساله ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و حداد عادل نيز در پاسخ به اين درخواست كه از سوي تعداد زيادي از نمايندگان مطرح شده بود از اداره كل قوانين مجلس درخواست كرد كه اين موضوع را به صورت فوري تر در دستور مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دهند.