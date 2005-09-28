۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

اجراي دوبله همزمان 66 اثر درجشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان

66 اثربلند ، نيمه بلند ، كوتاه و پويا نمايي در بخش مسابقه ويديوئي بين الملل، بيستمين جشنواره فيلمهاي كودكان و نوجوانان بصورت همزمان با نمايش، دوبله مي شوند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" مسابقه بين الملل به صورت اجراي زنده توسط سه نفرازگويندگان سينماي ايران دوبله خواهند شد.

دوبله اين آثاردر10جلسه به سرپرستي " حسين عرفاني " وگويندگي " شهلا ناظريان " و" مهسا شرافت " از7 تا 12مهرماه سال جاري درسالن كتابخانه مركزي اصفهان انجام مي شود.

8 اثركوتاه از3فيلم سازدربرنامه چشم اندازپويانمايي يوردو، 14اثرپويا نمايي ادبيات روسيه 2فيلم نيمه بلند ويدئويي ازكشورهاي لبنان وايتاليا باعناوين " بچه هاي سنگ " و " بچه هاي فلسطين " ، 2 فيلم بلند ويدئويي به نام هاي " غارسنگ زرد " ازمغولستان و"بچه هاي دست دوم " ازآلمان و3 اثرپويا نمايي اززينب زمزم با  عنوان "بانوان صدراسلام "ازديگرفيلم هايي است كه توسط اين گروه دوبله مي شود .

برپايه گزارش روابط عمومي اين جشنواره گروه فني جشنواره هم اكنون مشغول نصب وراه اندازي تجهيزات مورد نيازبراي دوبله همزمان آثارهستند .

بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان از7تا 12مهرماه سال جاري درشهراصفهان برگزارمي شود.

