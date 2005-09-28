دكتر پنجه شاهين : " ادبيات " با فطرت انساني آميخته است / حضور دانشجويان علوم پزشكي در وادي شعر و ادب را بايد به فال نيك گرفت

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، دكترپنجه شاهين - رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز طي سخناني در مراسم افتتاحيه چهارمين جشنواره شعر و ادب دانشجويان علوم پزشكي ( مهر 4 ) با بيان اين مطلب افزود : ادبيات با فطرت انساني آميخته است و روح هر يك از ما با نوشتن ، سرودن و درك زيبايي ها عجين است ، چرا كه ادبيات كليد ارتباط ما با انسانهاي ديگر است ، از سويي ديگر سخن گفتن و نوشتن نيز از نعمت ها و موهبت هاي خدادادي است .



وي با اشاره به اين كه ميل به نوشتن و سخن گفتن در وجود همه انسانها وجود دارد اما عده خاصي قدرت استفاده و بروز آن را دارند ، تصريح كرد : با نگاهي به تاريخ و سابقه فرهنگي خودمان مي توانيم به اين نكته مهم برسيم كه اكثر حكيمان و دانشمندان بنام ما اديب و خلاق هم بوده اند ، معمولا اين موهبت الهي در عده اي بيشتر نمود بيشتري مي يابد .



به گزارش مهر ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز اضافه كرد : مي توان در همه دوره ها از ادبيات به عنوان يك ابزار و وسيله مثبت براي خدمت به جامعه استفاده كرد و ما اميدواريم كه برگزاري جشنواره هاي شعر و ادب كه با ياري خود دانشجويان عزيز و همكاري علمي شاعران و اهل قلم توانمند كشور سامان گرفته است ، گامي در راستاي خدمت به جامعه باشد هر چند همين حالا هم مسئوليت دانشجويان علوم پزشكي در قبال جامعه بيشتر از ديگران است .



دكترپنجه شاهين ياد آور شد : بهترين نوع مكتوب كه از طرف خداوند براي ما آمده است ، قرآن مجيد است ، و همين بس كه خداوند به عنوان اولين معلم ما انسانها ، درسي بزرگ را در قالب مكتوب ( قرآن مجيد ) به ما داده است . وي با اشاره به تقارن زمان برگزاري جشنواره شعر و ادب ( مهر 4 ) با ايام هفته شكوهمند دفاع مقدس اظهار داشت : در زمان جنگ تحميلي هم شعر و ادب ما نقش بسيار بزرگي را در نوع خود ايفا كرد و در همان دوران ، اشعار و آثار ادبي قابل توجهي خلق شد .



گفتني است چهارمين جشنواره شعر و ادب دانشجويان علوم پزشكي ( مهر 4 ) هم اكنون در شهر شيراز در حال برگزاري است .





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