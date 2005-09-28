دانشجويان ايراني فرياد مي كنند: اخراج سفير براي مقابله با سياست هاي قرون وسطايي انگليس

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، ساعت 14 امروز، دانشجويان ايراني كه از دانشگاه هاي تهران گرد هم خواهند آمد، در مقابل سفارت انگليس در چهار راه استانبول تهران تجمع مي كنند .

اين تجمع در اعتراض به مواضع خصمانه و گستاخانه انگليس عليه ايران در جريان ملي شدن انرژي هسته اي صورت مي گيرد.

انگليس علاوه بر نقش مذاكره با ايران، آن طور كه در تاريخ سياست هاي استعماريش بي سابقه نيست، در اجلاس اخير شوراي حكام صحنه گرداني مقابله با حق مسلم ايران در دستيابي به انرژي هسته اي را بر عهده داشت .

اين در حالي است كه اخيرا نقش مرموزانه انگليس در جرياناتي از جمله انفجار در خوزستان، تفرقه افكني در اقوام ايراني و يا به راه اندازي شبكه هاي مالي غيرقانوني و مشكوك برملا شده است .

به گفته مسئولان اين تجمع، دانشجويان مي خواهند تكليف مان را با انگليس و سياست هاي قرون وسطايي اش روشن كنند.