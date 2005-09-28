كوشكي: بومي سازي هسته اي در چارچوب "راهبرد استراتژيك" نظام قرار دارد// بايد راهپيمايي سراسري "حمايت ملي از توانمندي هسته اي" برگزار شود

دكتر محمد صادق كوشكي استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار سياسي " مهر" در خصوص " راهكارهاي ملي كردن صنعت هسته اي " گفت : هرچند كه موقعيت فعلي جمهوري اسلامي و سطح آگاهي ها و مشاركت سياسي مردم در عصر كنوني با زمان ملي شدن صنعت نفت قابل مقايسه نيست و الان در سطح بسيار بالاتر و بهتري هستيم ولي مي توانيم بحث " ملي كردن صنعت هسته اي " را از منظر " اصل استراتژيك خودكفايي" كه حضرت امام (ره) ارائه دادند، مورد بررسي قرار بدهيم.

كوشكي افزود: پيش بيني حضرت امام اين بود كه با توجه به دشمني جدي و ريشه دار تمدن غرب با مباني انقلاب اسلامي، درگيري ها و به دنبال آن تحريم هاي مختلف اقتصادي،علمي و تكنولوژيكي عليه ايران اعمال مي گردد و بر اين اساس و به منظور خنثي سازي اين تحريم ها و افزايش توان نظام اسلامي، بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ، اصل راهبردي "خودكفايي" را مطرح كردند.

وي گفت: "راهبرد خودكفايي"، در تمام عرصه هاي اقتصادي، علمي و فن آوري به عنوان يگانه راه زمينه سازي مقاومت و پيروزي در مقابل دنياي كفر و شرك و استكبار محسوب مي شود. بحث بومي سازي توانمندي هسته اي هم در اين چارچوب قابل تحليل است و بر اين مبنا، به هر ميزان كه نظام جمهوري اسلامي بتواند مقوله "خودكفايي هسته اي" را عملياتي و كاربردي نمايند، به همان ميزان قدرت بازدارندگي و مقاومت افزايش خواهد يافت.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: امروز ملي شدن صنعت هسته اي ، محقق شده است و تمايل جدي و عمومي مردم در خصوص برخورداري ايران از انرژي هسته اي غيرقابل انكار است كه حتي رسانه هاي خارجي هم به آن اذعان دارند

وي پيشنهاد كرد به منظور تحقق هرچه بيشتر ملي كردن صنعت هسته اي، "راهپيمايي سراسري حمايت ملي از توانمندي هسته اي " در كشور برگزار شود.

كوشكي برگزاري راهپيمايي را نسبت به برگزاري رفراندوم هسته اي و فروش سهام نيروگاههاي هسته اي به مردم را به دليل "انطباق و سازگاري" بيشتر با مباني انقلاب اسلامي مفيدتر و موثرتر ارزيابي كرد.