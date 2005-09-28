عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: مساجد پاكيزه در نشاط روحي و رواني انسان تأثيري عميق دارند

حسين حسني بافراني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اعلام اين كه مساجد بزرگترين مراكز غير دولتي هستند، تصريح كرد: برنامه بهداشت و نكوداشت مساجد به عنوان بزرگترين پايگاههاي مردمي نبايد به يك دهه محدود شود .

وي در ادامه افزود: در ماه مبارك رمضان از محيط مساجد بيشتر استفاده مي شود به همين دليل دهه بهداشت و نكوداشت مساجد در دهه پاياني ماه شعبان برگزار مي شود .

حسني بافراني بر ضرورت استمرار اين برنامه ها تأكيد كرد و گفت: لازم است كه برنامه هايي از اين قبيل در جهت ارتقاء سطح ديني و تعميق باورهاي جوانان استمرار داشته باشد، چرا كه استقبال از مساجد نيازمند پاكيزگي و بهداشت اين محافل است .

وي افزود: مساجد در راستاي جذب جوانان براي عبادت و تحصيل علوم روز، بايد به عنوان اسوه و الگو مطرح شوند، تا بتوان به واسطه مساجد آموزش علوم روز را ارائه داده و گامي مؤثر در جهت تقويت بنيه علمي جامعه و معرفت ديني بر داشت .

نماينده نائين در مجلس شوراي اسلامي به تأثيرات مطلوب مساجد بر روح انسانها اشاره كرد و افزود: در محيطهاي پر مشغله امروزي انسانها شرايط عصبي خوبي نخواهند داشت، اما محيط مساجد مي تواند تأثير مناسبي بر روح افراد داشته باشد، چنانكه انسان از لحظه ورود به مساجد و با ذكر نام خداوند در اعماق قلب خود احساس آرامش مي كند و از استرسهاي او كاسته مي شود .

وي در ادامه اظهار داشت: آرامشي كه به طور غير مستقيم در روح افراد پديد مي آيد، در افراد اين تفكر را به وجود مي آورد كه از ناهنجاريهاي اطراف و فشارهاي عصبي درون او كاسته شده است .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مهمترين چالش جدي جامعه را مسائل فرهنگي اعلام كرد و گفت: بدليل مشكلات عديده، آستانه تحمل مردم جامعه كاهش يافته است، براي بررسي چالشهاي فرهنگي موجود نمي توان به فعاليتهاي مقطعي اكتفا كرد، در همين راستا نقش مساجد به عنوان بزرگترين مراكز غير دولتي مردم، قابل توجه است .

حسني بافراني دررابطه با متوليان امور فرهنگي اظهار داشت: مجموعه كساني كه در زمينه هاي فرهنگي فعاليت مي كنند، اعم از صداوسيما، مطبوعات و وزارت خانه هاي متولي امور فرهنگي مي توانند با ارائه برنامه هاي صحيح فرهنگي نقش مؤثري را به منظور ايجاد پايگاههاي فرهنگي مجهز براي جذب جوانان و تقويت باورهاي ديني آنان ايفا كنند .