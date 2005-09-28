علي عبدالعلي زاده: جشنواره فيلم كودك و نوجوان نبايد به آثار مخاطب گريز جايزه بدهد

"علي عبدالعلي زاده"، كارگردان سينماي كودك، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، درمورد دوران درخشان سينماي كودك، گفت : درسالهاي پاياني دهه شصت، سالهاي خوب و موفقي در حيطه سينماي كودك داشتيم و اين روند تا سالهاي ابتداي دهه هفتاد تداوم داشت .

وي در ادامه افزود : سينماي كودك ما، اگر ويژگي منحصر به فردي داشت، به سرنوشت فعلي اش دچار نمي شد و دچار معضل عدم اكران توليداتش و عدم ارتباط با مخاطب نمي بود. الان در تمام دنيا توليدات انيميشن و كودك حرف اول و آخر را در فروش مي زند و مورد استقبال واقع مي شود ، البته در دوران موفق سينماي كودك ما فيلم هايي كه داراي فضاي شاد با داستانهاي جذاب و مخاطب پسند بودند ، مي توانستند موفق عمل كنند ، البته نبايد فراموش كنيم در آن سالها خبري از ماهوارها و سي دي ها و دي وي دي ها نبود و سينماي ما نتوانست با آنها به رقابت برخيزد و كم كم به حاشيه رفت و توليدات سينماي كودك ايران،به يك سري از آثار تلخ انديشانه و كودك گريز منحصر شد و اتفاقا جشنواره كودك هم از اين آثار حمايت مي كرد و جوايزش را نيز به اين گونه توليدات مي داد.



13 گربه روي شيرواني داغ - اثر: علي عبدالعلي زاده

سازنده "سرتو بدزد رفيق" تاكيد كرد: جشنواره كودك تا وقتي كه سعي مي كند مثل جشنواره فيلم فجر فيلمهايي را مورد توجه قرار دهد كه در سطح جشنواره هاي خارجي هم مورد توجه واقع شده است و به نوعي مخاطب گريز هستند ، نمي تواند به درستي رسالتش را انجام دهد، چون در حيطه سينماي كودك اكثر مخاطبان به فيلم هاي مفرح و جذاب توجه دارند و زياد به آثار در باره كودك توجه نشان نمي دهند.