كارشناسان تربيتي داور جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" ، دكتر" جواد حاتمي " مدرس دانشگاه و سرپرست اين گروه داوري تصريح كرد: منطبق بودن مفاهيم فيلم ها با سطح تحول ذهني كودكان ونوجوانان ، رعايت كردن ملاحظات تعليم وتربيتي وتوجه به موضوع خانواده ازجمله ملاك هاي داوري آثاراست .

وي ادامه داد : دكترمهرداد كلانتري ، دكترمحسن ايماني ، دكترحميد طاهرنشاط دوست ودكترسيد اسماعيل مهاجراني داوران اين بخش و ازكارشناسان حوزه روان شناسي وتربيتي ومدرس دانشگاه هستند .

وي با اشاره به اينكه داوران اين بخش فيلم هاي بخش مسابقه سينماي ايران را درجشنواره مي بينند ، ادامه داد : نتايج داوري آثاردرطول برگزاري جشنواره ارائه مي شوند.

به گزارش روابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك ونوجوان از7تا 12مهرماه سال جاري درشهراصفهان برگزارمي شود .