۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۷

در نيمه اول سال جاري

260 هزار راس دام زنده از آبادان به كويت صادر شد

در نيمه اول امسال قريب به 260 هزار راس دام زنده از بندر آبادان به امير نشين كويت صادر شده است .

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، اين خبر را مصطفي كنار كوهي مدير دامپزشكي  آبادان اعلام كرد و افزود: از اين تعداد دام زنده صادراتي بيش از 252 هزار راس گوسفند ، بيش از شش هزار و 500 راس بز و تعداد 944 نفر شتر بوده است كه پس از اخذ مجوز هاي قانوني و تاييد دامپزشكي آبادان به كويت صادر شده اند.

وي به عمليات بازديد و كنترل بهداشتي فرآورده هاي مواد خام دامي در اين مدت در شهرستان آبادان اشاره كرد و افزود: جمع موارد بازديد بهداشتي بالغ بر 5 هزار و 655 مورد بوده است كه در مجموع 244 مورد تخلف غير بهداشتي ضبط شده است .

وي مجموع نمونه برداري مواد خام دامي در شش ماه گذشته را 813 مورد اعلام كرد .

مدير دامپزشكي آبادان همچنين به 68 هزار و 805 عمليات مايه كوبي و مبارزه با بيماري هاي انگلي دام در اين مدت اشاره كرد و اضافه كرد .

در بخش عمليات مبارزه با بيماري هاي مشترك نيز دو هزار و 286 مورد واكسيناسيون صورت پذيرفته و 37 هزار متر مربع سپماشي در اماكن دام شهرستان آبادن نيز انجام گرفته است .

كناركوهي حمام و سپماشي بدن  دام را نيز براي چهار هزار و 115 راس دام عنوان كرد.

 

