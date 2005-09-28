260 هزار راس دام زنده از آبادان به كويت صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، اين خبر را مصطفي كنار كوهي مدير دامپزشكي آبادان اعلام كرد و افزود: از اين تعداد دام زنده صادراتي بيش از 252 هزار راس گوسفند ، بيش از شش هزار و 500 راس بز و تعداد 944 نفر شتر بوده است كه پس از اخذ مجوز هاي قانوني و تاييد دامپزشكي آبادان به كويت صادر شده اند.

وي به عمليات بازديد و كنترل بهداشتي فرآورده هاي مواد خام دامي در اين مدت در شهرستان آبادان اشاره كرد و افزود: جمع موارد بازديد بهداشتي بالغ بر 5 هزار و 655 مورد بوده است كه در مجموع 244 مورد تخلف غير بهداشتي ضبط شده است .

وي مجموع نمونه برداري مواد خام دامي در شش ماه گذشته را 813 مورد اعلام كرد .

مدير دامپزشكي آبادان همچنين به 68 هزار و 805 عمليات مايه كوبي و مبارزه با بيماري هاي انگلي دام در اين مدت اشاره كرد و اضافه كرد .

در بخش عمليات مبارزه با بيماري هاي مشترك نيز دو هزار و 286 مورد واكسيناسيون صورت پذيرفته و 37 هزار متر مربع سپماشي در اماكن دام شهرستان آبادن نيز انجام گرفته است .

كناركوهي حمام و سپماشي بدن دام را نيز براي چهار هزار و 115 راس دام عنوان كرد.