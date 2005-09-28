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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۲

به منظور دستيابي به ائتلاف برگزار مي شود ؛

دومين نشست ويژه احزاب رقيب در انتخابات آلمان

احزاب سوسيال دمكرات و دمكرات مسيحي آلمان امروز بار ديگر نشست ويژه اي را با هدف دستيابي به زمينه هاي لازم براي تشكيل ائتلاف بزرگ برگزار مي كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، احزاب سوسيال دمكرات و اتحاد دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان امروز پيش از برگزاري دومين نشست ويژه خود براي تشكيل ائتلاف به منظور تعيين صدراعظم آتي اين كشور راهكارهاي لازم را مورد بررسي قرار مي دهند .

" نوربرت روتگن " نماينده پارلمان آلمان دراين زمينه به روزنامه برلينرسايتونگ گفت : ائتلاف بزرگ خواهد توانست تا گره بن بست سياسي كنوني كشوررا نجات دهد .

بسياري از رسانه هاي گروهي آلمان طي روزهاي اخير گزارشهاي متعددي در خصوص وضعيت بلاتكليفي انتخاب صدراعظم آتي اين كشور منتشر كرده اند .

" گرهارد شرودر " صدراعظم كنوني آلمان در گفتگويي آمادگي خود را براي ائتلاف بزرگ اعلام كرد كه اين امر از سوي بسياري از سياستمداران و كارشناسان سياسي گامي بزرگ قلمداد شده است .

گفتني است با گذشت بيش از يك هفته از برگزاري انتخابات پارلماني در آلمان هنوز وضعيت انتخاب صدراعظم آتي اين كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد

کد مطلب 234848

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