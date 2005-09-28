دومين نشست ويژه احزاب رقيب در انتخابات آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر ، احزاب سوسيال دمكرات و اتحاد دمكرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان امروز پيش از برگزاري دومين نشست ويژه خود براي تشكيل ائتلاف به منظور تعيين صدراعظم آتي اين كشور راهكارهاي لازم را مورد بررسي قرار مي دهند .

" نوربرت روتگن " نماينده پارلمان آلمان دراين زمينه به روزنامه برلينرسايتونگ گفت : ائتلاف بزرگ خواهد توانست تا گره بن بست سياسي كنوني كشوررا نجات دهد .

بسياري از رسانه هاي گروهي آلمان طي روزهاي اخير گزارشهاي متعددي در خصوص وضعيت بلاتكليفي انتخاب صدراعظم آتي اين كشور منتشر كرده اند .

" گرهارد شرودر " صدراعظم كنوني آلمان در گفتگويي آمادگي خود را براي ائتلاف بزرگ اعلام كرد كه اين امر از سوي بسياري از سياستمداران و كارشناسان سياسي گامي بزرگ قلمداد شده است .

گفتني است با گذشت بيش از يك هفته از برگزاري انتخابات پارلماني در آلمان هنوز وضعيت انتخاب صدراعظم آتي اين كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد