علاقه مندي روسيه براي ايجاد 20 نيروگاه هسته اي در ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، در ديدار وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان با وزير دارايي روسيه، موضوع توافقات به عمل آمده بين روساي جمهوري اسلامي ايران وروسيه در اجلاس اخير سازمان ملل متحد و هم چنين آخرين توافقات كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش ، دراين ديدار موضوع همكاري ايران وروسيه در نيروگاه اتمي بوشهر و علاقمندي طرف روسي به مشاركت و سرمايه گذاري در ايجاد بيست نيروگاه برق اتمي و همچنين مسائل و مشكلات مربوط به نقل و انتقالات جاده اي بين دو كشور بررسي شد.

دانش جعفري با تاكيد بر ضرورت ارتقا سطح همكاريهاي اقتصادي موجود بين دو كشور ايران وروسيه بر تصميم كشورمان بر نهايي كردن موضوعات مورد مذاكره اشاره كرد و افزود: در آينده نزديك بسياري از توافقات قبلي از جمله خريد هواپيماهاي روسي توسط ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

همچنين درديدار دانش جعفري با وزير دارايي افغانستان موضوع كمكهاي كشورمان به افغانستان و آخرين وضعيت پروژه هاي در حال انجام ايران در افغانستان مورد بررسي قرار گرفت.

دانش جعفري ابراز اميدواري كرد بخش خصوصي دو كشور ايران و افغانستان بتوانند از فرصت هاي پيش آمده استفاده كرده و فعاليت خود را گسترش دهند.

وزير دارايي افغانستان نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از همكاري جمهوري اسلامي ايران در روند بازسازي افغانستان خواستار تداوم و افزايش اين همكاريها و به ويژه در بخش حمل و نقل و كمكهاي فني و آموزشي شد.

بر اساس اين گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان در ديدار با مشاور عالي اقتصادي نخست وزير پاكستان و سرپرست وزارت دارايي اين كشور با اشاره به اهميت خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان ، آن را گامي موثر در ارتقا روابط دو كشور و ايجاد ثبات و امنيت در منطقه دانست.

در اين ديدار همچنين موضوع تشكيل شركت سرمايه گذاري مشترك دو كشور و ارتقا سطح همكاريهاي اعضا اكو مورد بررسي و مذاكره قرار گرفت.