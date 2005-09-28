نيويورك تايمز توني بلر را نخست وزير ستيزه جوي انگليس ناميد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، توني بلر نخست وزير ستيزه جوي انگليس ضمن سخنراني در كنفرانس سالانه حزب كارگر شب گذشته عليرغم مخالفت گروههاي مختلف جهاني با جنگ در عراق اعلام كرد نيروهاي انگليسي را در عراق نگه مي دارد و مهمترين متحد آمريكا باقي خواهد ماند.

كارشناسان مسائل سياسي انگليس كه به طورهمزمان اين سخنان بلررا شنيدند بارديگر تاكيد كردند كه لازم است توني بلر تا اوضاع داونينيگ استريت را از اين كه هست، بدتر نكرده است، بايد جاي خود را به گوردون براون وزير دارايي دهد.

اما براون نيز كه در اين كنفرانس سخنراني كرد، با لحني سخن مي گفت كه گويي قاطعانه منتظر رهبري كشورش مي باشد. بلر در طول سخنراني خود هيچ اشاره اي به اظهارات مربوط به رهبري گوردون براون نكرد و حتي بدون توجه به اين نظر كارشناسان گفت كه قصد دارد در انگليس برخي اصلاحات را ايجاد نمايد.

به نوشته نيويورك تايمز، اين در حالي است كه توني بلر نخست وزير انگليس درانتخابات عمومي اين كشور كه درماه مي برگزار شد به دليل مشاركت در جنگ عراق و هم پيماني به شدت تحت فشار افكار عمومي بود و به مردم انگليس قول داد كه كوتاهي هاي دوره قبل خود را جبران كند.

وي در سخنراني روز گشذته خود كاملا خونسرد اعلام كرد: اين از تبعات ناخواسته هر جنگ است كه افراد بي گناه كشته مي شوند.

بلردركنفرانس سالانه حزب كار با رد خروج نيروهاي انگليسي ازعراق درآينده نزديك گفت: راه توقف كشتاربي گناهان عقب نشيني نيست كه اين اقدام به منزله تحويل دادن اين مردم به متعصبين مذهبي بي رحم يا طرفداران صدام است بلكه براي متوقف كردن اين كشتار بايد كاري كنيم كه آنها به همان شيوه دموكراتيكي كه مردم انگليس انتخاب مي كنند، حق تصميم گيري و انتخاب دولت داشته باشند.