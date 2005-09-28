۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۹

65 درصد درآمد ناشي از ماليات نقل و انتقال سهام محقق نشد

6/64 درصد از اهداف بودجه اي دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در پنج ماهه اول امسال محقق نشد.

گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ميزان تحقق درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در پنج ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه اي 4/36 درصد بوده است، يعني 6/64درصد از اهداف بودجه اي دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در اين مدت محقق نشده است.

به گزارش مهر، برطبق رقم مصوب بودجه اي دولت بايد از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام در پنجماهه اول امسال 2/554 ميليارد ريال درآمد بدست مي آورد.

اين گزارش مي افزايد: در يكي از تبصره هاي بودجه سال 1384 احكامي براي تحقق درآمدهاي مالياتي ناشي از نقل و انتقال سهام و اصلاح نصاب هاي مربوط در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني شده بود ولي اين بند در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار نگرفت و ارقام در نظر گرفته شده در بودجه نيز اصلاح و تعديل  نشد، از اين رو هم اكنون شاهد عدم تحقق 6/69 درصد از اهداف بودجه ناشي از دريافت ماليات نقل و انتقال سهام هستيم.

اين گزارش حاكيست، درآمد دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال سهام از 9/221 ميليارد ريال پنج ماهه اول 83 به 7/21 ميليارد ريال در پنج ماهه اول امسال رسيده است.

در همين حال درآمد بودجه اي درنظرگرفته شده براي دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي نيز در پنج ماهه اول امسال به ترتيب تنها 6/35 و 7/48 درصد تحقق داشته است.

به گزارش مهر، بر طبق رقم مصوب بودجه اي دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي بايد در مدت ياد شده 7/491 و 3/708  ميليارد ريال درآمد داشت.

براساس اين گزارش، دولت از محل دريافت ماليات نقل و انتقال املاك و سرقفلي در پنج ماهه اول امسال به ترتيب 175 و 3/345 ميليارد ريال درآمد نصيبش شده است.

