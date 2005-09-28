طراحي اسكناس هاي 50 و 100 هزار ريالي به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" حشمت الله عزيزيان در خصوص چاپ اسكناس هاي جديد،گفت: طرح اسكناس ها اكنون آماده است و اخيرا تغييراتي هم در آنها داده ايم و هر وقت مقامات مسئول تشخيص بدهند مي توانيم آنها را چاپ و به بازار عرضه كنيم .

وي افزود: اكنون مقامات اقتصادي كشور مجاب شده اند كه اين كار بايد عملي شود.

وقتي اسكناس 2 هزار توماني با تصوير حضرت امام(ره) براي چاپ آماده شد، بعضي اشكال گرفتند. اما چون فشار روي چاپ سريعتر بود به آن صورت چاپ شد كه بعدا در چاپ هاي بعدي پرتره حضرت امام تغيير يافت.

نام گوينده:عزيزيان

وي با بيان اينكه اسكناس درشت خودش به تنهايي تورم ايجاد نمي كند، بلكه خود نتيجه و معلول تورم است،خاطرنشان كرد: نرخ تورم بالا در تركيه مسئولين كشور را مجبور كرد 6 صفر را از اسكناس هاي خود حذف كنند ،اما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم كه صفر را حذف كنيم ولي در صورت بروز شرايط حاد ممكن است لازم باشد اين كار انجام گيرد.

به گزارش مهر، عزيزيان با اشاره به اينكه درحال حاضر براي ما اسكناس صد هزار ريالي اسكناس معقولي است،اظهارداشت: خيلي هم نبايد ريال را با دلار و يور و مقايسه كنيم چون اقتصاد ما متفاوت با اقتصاد آنهاست . اگر ما بتوانيم اسكناس 50 و 100 هزار ريالي داشته باشيم شايد تا 20 سال آينده هم اسكناسهاي مطلوبي باشد.

عزيزيان در خصوص چاپ پول پلاستكي گفت: پول پلاستيكي تاكنون سابقه خوشي از خود به جاي نگذارده، زيرا جعل اين اسكناسها بسيار راحت تر و شمارش آنها سخت مي باشد. گذشته ازآن چاپ بر روي اين اسكناس ها خوب جاي گير نمي شود و به مرور از روي صفحه پلاستيكي كم رنگ و احيانا پاك مي شود.

وي اضافه كرد: اين اسكناس ها خيلي سنگين است و با وجود اينكه حدود دوازده سال ازاستفاده از اين نوع اسكناس مي گذرد هنوز پيشرفت قابل ملاحظه اي در رفع مشكلات به وجود نيامده است.

عزيزيان با بيان اينكه توليد اسكناس يك پروسه خاص دارد،تصريح كرد: از لحظه اي كه بخواهيم اسكناس را چاپ كنيم ابتدا بايد طرح كلي آن توسط مقامات مسئول سياستگزاري شود. پس از تعريف طرح رو و پشت اسكناس يك هنرمند گرافيست در يك فرصت كافي ومناسب آن را ترسيم مي نمايد و سپس اين نقش روي فلز بايد حك شود كه قبلا اين حكاكي با دست و درحال حاضربا كامپيوترانجام مي شد .

وي به نشريه پيام بانك گفت: در مورد چاپ اسكناس دو هزار توماني مقداري براي انجام اين مقدمات عجله شد. بنده به دليل اينكه مي خواستند در اسرع وقت اين مهم انجام پذيرد، مجبور شدم براي بررسي طرح كه به سوييس سفارش داده شده بود، ظرف 48 ساعت به آن كشور و سپس به ژنو و از آنجا به كشورمان مراجعه كنم. وقتي هم اسكناس با تصوير حضرت امام(ره) براي چاپ آماده شد، بعضي اشكال گرفتند اما چون فشار روي چاپ سريعتر بود به آن صورت چاپ شد كه بعدا در چاپ هاي بعدي پرتره حضرت امام تغيير يافت.

به گزارش مهر، دبيركل بانك مركزي در پايان افزود: خوشبختانه مقامات از جمله بيت محترم حضرت امام(ره) تصوير جديد را تاييد كردند و امروز براي اسكناسهاي ديگر هم از همان پرتره استفاده خواهد شد.