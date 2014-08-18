مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انستیتو پاستور با درک کامل فناوری جهت تخصصی دارد.

وی با بیان اولویت های تولیدات محققان در پاستور افزود: ما تاکید داریم که تولیداتمان بیشتر داروهای نو ترکیب، واکسن، کیت تشخیصی با اولویت بیماری های عفونی باشد.

رئیس انستیتو پاستور اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان ما الزاما باید در راستای زیست فناوری باشند و خارج از زیست فناوری پذیرش نمی شوند.

تا پایان سال 9 داروی نوترکیب به بازار عرضه می‌شود

وی در ادامه با توضیح اینکه 9 داروی نوترکیب تا پایان سال تولید و ارائه خواهیم کرد، اظهار داشت: آخرین وضعیت تولید این دارو های نو ترکیب باید بررسی شوند ولی عرضه این دارو ها به بازار قطعی است.

قانعی خاطر نشان کرد: همه این 9 دارو نوترکیب هستند.

به گزارش مهر، امروزه فراورده‌های مختلفی در زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند که حاصل به کارگیری دانش زیست فناوری و به خصوص فناوری تولید فراورده‌های نوترکیب است. محصولات نوترکیب که با دستکاری‌های ژنتیک و تغییرات DNA در موجودات مختلف همراه است موجب تحول عظیمی در تنوع فراورده‌های دارویی مورد مصرف شده است. فراورده‌های دارویی نوترکیب مولکولهایی با وزن مولکولی بالا هستند و عملکرد آنها راندمان بالاتری نسبت به مولکولهای داروهای شیمیایی دارد زیرا مولکولهایی از جنس طبیعت هستند.