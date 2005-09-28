نمايش "قضيه تراخيس" در تالار مولوي

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهردرنمايش " قضيه تراخيس " رضا مختاري ، شبنم مقدمي ، مهران امام بخش ، حسين محب اهري ، حميد رضا نعيمي ، حافظ آهي و نوشين تبريزي بازي دارند.

ديگرعوامل اين نمايش عبارتند از: حميد گرشاسبي ( دستياركارگردان ) ، ليلا تجدد ( منشي صحنه )، مهدي پاكدل ( ساخت فيلم ) ، مسعود پاكدل ( عكس ).

نمايش " قضيه تراخيس " ازروز يكشنبه 10مهرماه - همه روزه بجزشنبه ها - ازساعت 30/19 تا پايان ماه جاري روي صحنه خواهد بود .

گفتني است اجراي روز يكشنبه 10مهرماه اين نمايش ويژه هنرمندان خواهد بود .