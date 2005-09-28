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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

نمايش "قضيه تراخيس" در تالار مولوي

نمايش " قضيه تراخيس " نوشته حميد امجد و به كارگرداني سيد افشين هاشمي در تالار مولوي روي صحنه مي رود .

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهردرنمايش " قضيه تراخيس " رضا مختاري ، شبنم مقدمي ، مهران امام بخش ، حسين محب اهري ، حميد رضا نعيمي ، حافظ آهي و نوشين تبريزي بازي دارند.

ديگرعوامل اين نمايش عبارتند از: حميد گرشاسبي ( دستياركارگردان ) ، ليلا تجدد ( منشي صحنه )، مهدي پاكدل ( ساخت فيلم ) ، مسعود پاكدل ( عكس ).

نمايش " قضيه تراخيس " ازروز يكشنبه 10مهرماه - همه روزه بجزشنبه ها - ازساعت 30/19 تا پايان ماه جاري روي صحنه خواهد بود .

گفتني است اجراي روز يكشنبه 10مهرماه اين نمايش ويژه هنرمندان خواهد بود .

کد مطلب 234861

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