فراهم كردن تسهيلات گردشگري براي ايرانيان خارج از كشور // ضعف زيرساختها مهمترين مشكل صنعت گردشگري است

اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: به منظور رونق صنعت گردشگري ارتقاء جايگاه آن در سطح بين المللي بايد به اهميت اقتصادي آن بيشتر توجه شود و در اين رابطه نيازمند ارايه برنامه و اقدامات فرهنگي واقتصادي ويژه اي در كشور وهمچنين دنيا هستيم كه البته بايد ابتدا به گردشگري داخلي پرداخته شود و اقدامات اساسي براي آشنايي ايرانيان با جاذبه هاي و ظرفيتهاي گردشگري صورت گيرد.

وي به برنامه هاي سال جاري سازمان اشاره و خاطر نشان كرد: سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري موظف شده براي سفر راحت و ارزان دانش آموزان ، دانشجويان و اقشار متوسط جامعه تسهيلاتي را فراهم كند و هزينه هاي سفر را كاهش دهد و ما نيز در اين راستا اقدامات اساسي و لازم را انجام خواهيم داد و همچنين قرار است تبليغات گسترده اي را نيز براي معرفي جاذبه هاي ايران به جهانيان صورت دهيم.

مشايي عمده ترين مشكل صنعت گردشگري را نبود زيرساختهاي لازم در كشور دانست و گفت: هم اكنون در بخش گردشگري داخلي اقامتهاي بين راهي بشدت دچار ضعف هستند كه با توجه به برنامه ريزيهاي انجام شده تا پايان سال يكسري اقدامات اساسي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.