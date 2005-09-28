مجموعه تئاتر شهر از مقام شهيد حسين قشقايي تجليل مي كند

بنا به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" اين تجليل با حضورهنرمندان، مدير ومسئولان مجموعه تئاترشهروخانواده آن شهيد بزرگوار، يكشنبه دهم مهر ماه درشب افتتاحيه نمايش شب مويه ها نوشته نغمه ثميني وبه كارگرداني كوروش زارعي درتالارقشقايي صورت خواهد گرفت. روابط عمومي مجموعه تئاترشهراعلام كرد:ساعت اجراي نمايش مذكور كه مدت زمان اجراي آن 60دقيقه است، 30/18 خواهد بود.

گفتني است مجموعه تئاترشهربه احترام وياد شهيد " حسين قشقايي " كه درسال 1359 به درجه رفيع شهادت رسيد ، نام يكي ازتالارهاي خود را ازسالها پيش به نام اين شهيد بزرگوارنام گذاري كرده است .