دلالان با ايجاد شبكه مخفي فروش قيمت سيمان را به شدت افزايش داده اند

شركا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان اينكه بزرگترين معضل حل نشده سيمان در كشور توزيع آن است، افزود : دلالان با ايجاد شبكه مخفي فروش و خريد سيمان از كارخانه هاي توليد كن، آن را با قيمتهاي بالايي به دست مصرف كننده مي رسانند .

وي مشكلات بوجود آمده را به دو عامل مهم نسبت داد و تصريح كرد : اولين عامل موثر در بروز مشكلات سيمان عدم توازن عرضه و تقاضا است و دومين عامل انجام وظيفه دولت بصورت غير شايسته است كه موجب مي شود بازار سيمان به سمت قابل باوري حركت كند .

شركا گفت : بايد واردات سيمان به كشور متعادل با مصرف داخل باشد و ميزان آن مطابق نياز مصرف كننده باشد .

مهندس شركا در ادامه با اشاره به قيمت بالاي سيمان افزود : سيمان را نمي توان ذخيره كرد ،سيمان طول عمري دارد و اگر به دست مصرف كننده نرسد كيفيت آن افت مي كند و تنها با كاهش قيمت سيمان مي توان با اين مشكل برخورد كرد .

شركا تصريح كرد : اينقدر كم سيمان مصرف مي كنيم كه عملا به ساختمان سازي ضربه مي زنيم كه با صرفه جويي سيمان هم به ملت خسارت وارد مي كنيم و نيز در مواقع نياز هنگام بروز زلزله با تشديد قيمت و بازار سياه مواجه مي شويم .

وي در ادامه اشاره كرد : بروز خسارت در زلزله به دليل بدي اجراي ساختمان سازي است كه اگر سيمان كافي را به كارخانه هاي بتون سازي برسانيم ديگر شاهد مناظر تلخ و اهتمام و نظارت دوباره به امر ساختمان سازي نخواهيم بود .