خروج پروژه های دانشگاه یاسوج از رکود/ زیرساختهای دانشکده چرام و گچساران تا مهر ایجاد می شود

محمد حسین بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها بدون توقف ادامه دارد، افزود: خوابگاه دخترانه 250 نفره تا اواخر مهرماه سالجاری به بهره برداری می رسد و با افتتاح این خوابگاه برخی از مشکلات خوابگاهی دانشگاه مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی یکی از بزرگترین سالن های آمفی تئاتر استان در دانشگاه یاسوج در حال انجام است، بیان داشت: این سالن نیز با ظرفیت 700 صندلی در نوع خود در استان بی نظیر است که همراه با کتابخانه مرکزی دانشگاه تا اواخر شهریور ماه 93 به بهره برداری می رسند.

بازیار، دانشکده منابع طبیعی را دیگر پروژه عمرانی مهم دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: فاز دو تکمیلی این پروژه نیز پیش بینی می شود تا اواخر سال 93 به بهره برداری برسد.

وی افزود: مجتمع فرهنگی و ورزشی دانشگاه نیز در دست اجراست و استخرهای این مجتمع تا آخر سال در اختیار دانشجویان و سایر دانشگاهیان دانشگاه یاسوج قرار می گیرد.

ساخت پارک بانوان در دانشگاه یاسوج

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه در خصوص پروژه پارک بانوان به عنوان یکی از پروژه های عمرانی شاخص دانشگاه یاسوج گفت: این پروژه در محوطه خوابگاهی این دانشگاه و با کاربری های پیست دو چرخه سواری، اسکیت، زمین تنیس و غیره پیش بینی شده است.

وی افزود: طراحی لازم برای این پارک نیز به انجام رسیده است و کلنگ اجرایی آن در اواسط ماه آینده بر زمین زده می شود.

بازیار از زیباسازی و تعمیر سلف برادران، اتمام تعمیرات و بازسازی خوابگاههای خواهران، محوطه سازی دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام، محوطه سازی کتابخانه مرکزی و سالن آمفی تئاتر دانشگاه، ایجاد مجتمع پست و کمپینگ برق دانشگاه، طراحی سر در دانشگاه و ... به عنوان دیگر پروژه های عمرانی دانشگاه یاسوج در سالجاری خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از پروژه های مهم دانشگاه ساخت دانشکده فنی و مهندسی است، گفت: این دانشکده با 10 هزار و 500 متر زیربنا در حال احداث است که در شهریورماه وارد اجرای فاز فنداسیون می شود.

زیرساختهای دانشکده های چرام و گچساران تا پایان تابستان تکمیل می شوند

معاون برنامه ریزی و توسعه دانشگاه یاسوج در ادامه به وضعیت دانشکده های نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام اشاره کرد و گفت: زیرساختهای برق و جاده دانشکده نفت و گاز گچساران در در مراحل نهایی است و اجرای فیبر نوری نیز وارد فاز عملیاتی شده است که امیدواریم تا پایان تابستان و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید این زیرساخت ها به بهره برداری برسند.

بازیار افزود: محوطه سازی دانشکده نفت و گاز گچساران نیز همراه با سایر زیرساخت ها در حال انجام است و بعد از اتمام محوطه سازی گاز کشی دانشکده نیز تکمیل می شود.

وی زمان اجرای فیبر نوری دانشکده صنعت و معدن چرام را شهریورماه اعلام کرد و گفت: آزمایشگاه نقشه برداری دانشکده چرام نیز در حال تکمیل است و امکانات مورد نیاز نیز خریداری شده و به این آزمایشگاه منتقل می شود.

وی عنوان کرد: آزمایشگاه های دانشکده نفت و گاز گچساران نیز همزمان تکمیل می شوند.