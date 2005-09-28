نيكل كيدمن: براي بازي در "ديدار" از پدرم الگو گرفتم

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر، بازيگر برنده اسكار هاليوودي كه بر خلاف همسر سابقش تام كروز هيچ مشكلي با روانپزشكان ندارد، در مصاحبه‌اي درباره "ديدار" گفت: "پدرم روانپزشك است و به همين دليل زندگي من خودش يك كلاس درس روانپزشكي محسوب مي‌شود. به نظر من روانشناسي حرفه‌اي ارزشمند است كه مي‌تواند به مردم كمك كند. البته هر كس عقيده‌اي دارد، ولي مردم معمولاً‌ به سراغ چيزي مي‌روند كه به دردشان بخورد. حتي رفتن به سوي بوديسم هم براي كمك گرفتن از اين آيين است. من پدرم را بارها و بارها ديده‌ام كه با كارهايش معجزه كرده است."

كيدمن در "ديدار" به كارگرداني اليور هرشبيگل آلماني نقش زني را بازي مي‌كند كه از فرزندش جدا افتاده است. او معتقد است با توجه به توفان اخير كاترينا و جدايي ناگزير برخي از والدين از فرزندان‌شان، ايفاي نقش يك مادر دردمند در فيلم حسابي حالش را گرفته: "ديدن صحنه‌هاي جدايي مادران و فرزندان به صورت مكرر از تلويزيون روي من تأثير فراواني گذاشت." كيدمن سه سال پيش براي بازي در "ساعت ها" برنده جايزه اسكار شد.

فيلمنامه "ديدار" را كه پيش از اين "تهاجم" نام داشت ديو كايگانيچ نوشته و داستان آن درباره زني روانشناس از اهالي واشينگتن است كه در شهري كوچك توطئه‌اي بزرگ را كشف مي‌كند. به نظر مي‌رسد ساكنان اين شهر مرموز مدام در حال تغيير شخصيت هستند و هر لحظه به شكلي درمي‌آيند. دنيل كريگ و جرمي نورتم ديگر بازيگران فيلم هستند.



کد مطلب 234873