آمریکا و ایتالیا بر سر اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه به توافق رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، باراک اوباما در تماسی با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا درباره اعمال تحریم های بیشر علیه روسیه در صورت هرگونه مداخله این کشور در اوکراین به تواتفق رسیدند.

در این تماس تلفنی دو طرف توافق کردند در صورتیکه روسیه تحت عنوان کمک های بشردوستانه اقدام به مداخله در شرق اوکراین بکند، تحریم های موجود علیه این کشور را تشدید کنند.

کاخ سفید اعلام داشته است هرگونه اقدام روسیه در اوکراین بدون اجازه دولت اوکراین به منزله نقض قوانین بین الملل خواهد بود و تحریم های بیشتر را برای روسیه به دنبال خواهد داشت.

روسیه قصد دارد 300 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه را برای ساکنان شرق اوکراین ارسال کند امری که دولت کی یف با نحوه ارسال آن مخالف است و اعلام کرده اجازه ورود کامیون های روسی را به داخل خاک اوکراین نخواهد داد و کمک ها باید در مرز تحویل صلیب سرخ شوند.

ناتو و غرب نگرانند که روسیه تلاش کند در پوشش ارسال کمک های بشر دوستانه اقدام به ارسال کمک به شورشیان طرفدار این اوکراین بکند.