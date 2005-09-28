بهروز پور حاجيان : وقايع نگاري جنگ را نمي توان ادبيات دفاع مقدس دانست

دكتر بهورز پور حاجيان – شاعر دفاع مقدس – در گفتگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر در مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود : حفظ مفاهيم و ارزشهايي كه در دوران دفاع مقدس به آنها توجه مي شد و رزمندگان را به دفاع تشويق مي كرد ، بسيار مهمتر از حفاظت از خاكريز و تانك بازمانده از دوران جنگ است .

وي روند جريان دفاع مقدس اشاره كرد و اظهار داشت : هنرمنداني كه به خلق آثار در رابطه با دفاع مقدس مي پردازند بايد دائما اين نكته را در نظر داشته باشند كه جريان دفاع مقدس هنوز ادامه دارد ،نه آنكه پس از 8 سال جنگ به خاطره ها سپرده شد و هر سال در زماني خاص با بيان خاطرات فقط آن را يادآوري كرد .

به گزارش مهر ، پور حاجيان تصريح كرد : ما اگر قصد جنگ داشتيم پس از 8 سال همه چيز را تمام شده تلقي مي كرديم ،اما بحث دفاع مقدس اذهان را نسبت به ارزشهايي كه به خاطر آنها جنگ شد و پيامدهاي آن به فكر وا مي دارد .

وي گفت : ما اگر بتوانيم به شكل صحيح ارزشها را منتقل كنيم مسلما به يك نتيجه كاربردي رسيده و چه بسا بتوانيم ،بساري از استعدادهايي كه در دافع مقدس از دست داديم ،مجدا پي برده و استفاده مطلوب نماييم .

نويسنده كتاب « اسطوره عشق » ، به مهر ، گفت : نسل حاضر براي فكر كردن ،نيازمند نشانه هايي قابل لمس بوده و اين وظيفه هنرمند است كه با خلاقيت و تامل بتواند مفاهيم و ارزشهايي كه وقايع دوران دفاع مقدس را بوجود آورد به روشني به مخاطب معرفي كند .

وي خاطر نشان ساخت : عدم شناخت مخاطب و همراه نبودن با تغيرات فكري ايشان همچنين عدم تطابق قلم نويسندگان با استعدادهاي ذهني مخاطب ، از بزرگترين مشكلات در زمينه هنر دفاع مقدس است .

دكتر پور حاجيان در پايان گفت : بسياري از كمبودها ناشي از عدم آگاهي و اطلاعات صحيح است و تا زماني كه كارها به نيروي متخصص سپرده نشود ، برخوردها و نقدهاي سليقه اي مخاطب را در دنياي ابهامات سرگردان مي كند .