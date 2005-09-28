خرم آباد ميزبان همايش طبيعت در هنر شرق

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" به دليل استقبال از" همايش بين المللي طبيعت درهنرشرق " همايشي يك روزه درخرم آباد برگزارخواهد شد.

دراين همايش دكترميترا آزاد درباره " نيايش وكوه " ، دكترسعيد فيروزآبادي پيرامون گل هاي شرقي دربوستان هاي غربي ودكتربهمن نامورمطلق با عنوان" غاردرفرهنگ وهنرايراني " به سخنراني خواهند پرداخت .

اين همايش توسط فرهنگستان هنروبا همكاري اداره كل ارشاد استان لرستان پنج شنبه هفتم مهرماه درمجتمع فرهنگي وهنري ارشاد خرم آباد برگزارخواهد شد.

روابط عمومي فرهنگستان هنر اعلام كرد:پيش ازاين نخستين همايش طبيعت درهنرشرق دراستقبال ازاين همايش بين المللي درسنندج برگزارشد .