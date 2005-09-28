ادامه بمباران نوار غزه / ميانجيگري كشورهاي عربي و غربي براي توقف حملات رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه ، درادامه حملات هوايي ارتش رژيم صهيونيستي به نوارغزه ، جنگنده بالگردهاي ارتش اين رژيم طي سه حمله به اهدافي دراين منطقه دفتر جنبش فتح درمنطقه التفاح درشهرغزه را هدف قراردادند. در عين حال يك مقرامنيتي نيزدرجنوب اين شهربمباران شد.

يك منبع امنيتي فلسطيني اعلام كرد بالگردهاي آپاچي ارتش رژيم صهيونيستي همزمان مقر جبهه ملي براي آزادي فلسطين را در اردوگاه البريج درمركز نوارغزه كه آوارگاه فلسطيني درآن اسكان دارند ، هدف قراردادند.

شدت حملات بي امان ارتش رژيم صهيونيستي به حدي است كه نمايندگاني از كشورهاي داراي نفوذ درسرزمين هاي اشغالي يعني مصر ، اردن ، فرانسه و آمريكا به منظور متوقف كردن اين حملات راهي اين منطقه مي شوند.

اين درحالي است كه سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي مدعي شد توپخانه هاي ارتش اين رژيم عصر روزگذشته براي بار اول پس ازچند سال به سوي نوارغزه آتش گشود.وي درادامه ادعاهايش افزود توپخانه هاي ارتش به سوي مناطق غيرمسكوني در نوارغزه شليك كرد.

زئيف بويم معاون وزير جنگ رژيم صهيونيستي براي توجيه حملات هوايي و زميني ارتش اين رژيم ، و با توجه به اينكه جنبش حماس و ديگر گروه هاي فلسطيني اعلام آتش بس كردند ، تاكيد كرد جنبش حماس در تلاش است تا حملات خود را عليه اسرائيلي ها درنوارغزه افزايش دهد.

درچنين شرايطي شائول موفازوزير جنگ رژيم صهيونيستي درحالي كه جنبش حماس اعلام آتش بس كرد بر ادامه سياست ترور هدفدار اين رژيم تاكيد كرد.وي درادامه تهديدات خود خطاب به محمود الزهار و اسماعيل هنيه ازرهبران حماس تهديد كرد آن دو را نزد عبدالعزيزرنتيسي و شيخ احمد ياسين مي فرستد.

درهمين حال پليس رژيم صهيونيستي اعلام كرد يكي ازرهبران جنبش حماس را دستگير كرده است. همچنين دربيانيه صادره از سوي ارتش اين رژيم تاكيد شد 15 دفترانجمن خيريه وابسته به دو جنبش حماس و جهاد اسلامي در كرانه باختري بسته شد.

درچنين شرايطي كيم هولز نماينده انگليس درخاوميانه براي ديدار با مقامات تشكيلات خودگردان و همچنين رژيم صهيونيستي وارد سرزمين هاي اشغالي شد.

ابومازن رهبرتشكيلات خودگردان نيزروزگذشته براي ديداربا حسني مبارك رئيس جمهوري مصروارد قاهره شد.

شايان ذكراست ؛ درگيري هاي بين جنبش حماس و ارتش رژيم صهيونيستي ازجمعه گذشته پس از انفجار خودرويي بمبگذاري شده به هنگام رژه اعضاي حماس درنوارغزه آغاز شد كه شمار زيادي كشته و زخمي برجاي گذاشت. بدنبال اين حادثه جنبش حماس با متهم كردن اين رژيم به دست داشتن درانفجار نوارغزه ، به سوي شهرك سديروت درحدود 20 فروند موشك پرتاب كرد.