تركيه از كشورهاي عربي خواست در اين كشور سرمايه گذاري كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه زمان، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه ضمن دعوت كشورهاي عربي براي سرمايه گذاري در تركيه اعلام كرد: پيش از پايان يافتن گفت وگوهاي اتحاديه اروپا درباره عضويت تركيه در اين اتحاديه، هر كشوري كه در تركيه سرمايه گذاري كند، منافع متعددي برداشت خواهد كرد.

وي كه در مسقط پايتخت عمان سخن مي گفت، خطاب به تجار اين كشور و ديگر كشورهاي عربي اظهار داشت: تركيه با بهبود وضعيت خود توانسته در دو سال گذشته مقدار سرمايه گذاري خارجي را 50 درصد افزايش دهد.

نخست وزير تركيه تاكيد كرد: ما تمام معيارهاي لازم براي عضويت تركيه را كسب كرده ايم و با اجراي اصلاحات مورد نظر اروپا توانسته ايم به شرايطي برسيم كه افراد خارجي بتوانند به راحتي در تركيه سرمايه گذاري كنند و منافع لازم را برداشت نمايند.

وي همچنين تاكيد كرد: كشورهايي كه به زودي در تركيه سرمايه گذاري كنند، در آينده نزديك منافع آن را برداشت خواهند كرد.

گفتني است پارلمان اروپا در نظر دارد در نشست امروز خود به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا راي دهد.

پارلمان اروپا با چنين اقدامي در صدد فراهم آوردن شرايط مناسب براي آغاز مذاكرات جدي درباره پيوستن تركيه در اتحاديه اروپا است.

روز گذشته نيز 6 فراكسيون بزرگ پارلمان اروپا در خصوص اين مساله به توافق نظر دست يافتند.