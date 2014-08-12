توکلی: کیفیت داوری هندبال در آسیا ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود توکلی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر در سالن پورشریفی تبریز با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ اعتراضی از سوی مربیان دیده نشده، گفت: البته سرمربی تیم هندبال کشورمان اعتراضی به داوران اسپانیایی بازی با کره داشت که اعتراضش قابل قبول نبود، چراکه این داوران یک هفته پیش دیدار فینال هندبال در مقدونیه را سوت زده اند.

وی با تاکید بر اینکه این دوره از رقابت های هندبال جوانان آسیا، از نظر فنی بهتر از دوره های قبلی برگزار شد، گفت: تیم های شرکت کننده در این مسابقات هم از برگزاری و میزبانی تبریز رضایت کاملی دارند و هم اینکه اعتراضی به قضاوت های داوران جوان این رقابت ها نداشتند.

توکلی با تاکید بر اینکه مشکلات داوری در این مسابقات جزئی بود، گفت: البته نباید سرعت بالای مسابقه هندبال را فراموش کرد که با این سرعت و کیفیت احتمال بروز اشتباه وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه سالن پورشریفی تبریز تمام استانداردهای برگزاری مسابقات جهانی را دارد، ابراز داشت: میزبانی تبریز واقعا عالی بود و امروز در جلسه فنی مسابقات نیز مسئولان کنفدراسیون هندبال آسیا به این نکته اذعان داشتند.