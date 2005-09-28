بيماران اعصاب و روان با كمك تئاتر درماني مي توانند به تعادل برسند

مجيد امرايي، دبير سومين جشنواره نمايش درماني جانبازان اعصاب و روان درگفت وگوبا خبرنگار تئاتر "مهر"، با بيان اين مطلب گفت : بسياري ازبيماران اعصاب وروان با بستري شدن درآسايشگاه وضعيت بدتري پيدا مي كردند چون فعاليت روزمره خود را كنارمي گذارند درحاليكه آنان مي توانند با كمك نمايش درماني فعاليت هاي روزانه خود را تجربه و تمرين كنند وخود را درسطح معقولي ازمراودات اجتماعي نگه دارند.

وي با بيان اينكه حضوريك روانشناس دركنارفردي كه تئاتردرماني انجام مي دهد لازم است گفت : روانشناس مي تواند رفتارهاي غيرعادي بيماران را كنترل كند ودركنار آن فردي كه نمايش درماني انجام مي دهد به راحتي اين كاررا عملي كند .

امرايي با اشاره به چگونگي برگزاري جشنواره دردوره هاي گذشته خاطرنشان كرد: براي برگزاري جشنواره دردودوره گذشته هيچ بودجه اي نداشتيم وتنها با كمك همكاران بيمارستان روانپزشكي سعادت آباد توانستيم جشنواره را برگزاركنيم اما امسال معاونت فرهنگي هنري بنياد شهيد وامورايثارگران چه ازلحاظ مالي وچه ازلحاظ معنوي كمك هاي بسياري دربرگزاري جشنواره انجام دادند .

وي ادامه داد : قصد داريم با كمك معاونت فرهنگي هنري بنياد اين جشنواره را به شكل گسترده تري برگزار كرده آن را تبديل به يك جشنواره پژوهشي كنيم .

امرايي خاطرنشان كرد: دست ياري به سوي تمامي اهالي تئاترو روانشناسان كه دراين زمينه تجربياتي دارند درازمي كنيم .

مجيد جعفري، كارشناس مسوول بنياد شهيد وامورايثارگران نيز، با اشاره به مبحث نمايش درماني دردرمان بيماران اعصاب وروان گفت: اتفاق مهمي كه دراين شيوه درماني رخ مي دهد اين است كه توانايي هاي ذاتي اين افراد مانند اعتماد به نفس ، عزت نفس دوباره درآنان زنده شده وشكل مي گيرد واين بيماران واداربه رعايت نظم وقاعده مندي درزندگي مي شوند.

هدف از برگزاري چنين جشنواره اي را آماده كردن بستري براي انجام راحتترروان درماني ذكركرد .

شهرام رياحي روانشناس نيزبا اشاره به نمايش درماني گفت: اين روش يكي ازفنون روان درماني گروهي است وفردي كه درزمينه سايكودرام آموزش ديده باشد مي تواند دراين زمينه فعاليت كند. تئاتردرماني درحقيقت كنترل بعضي ازرفتارها وشكل دهي تغييرات رفتاري وشناختي عواطف وهيجانات است .

اين نوع درمان نيازبه يك پروسه طولاني دارد ونتيجه آن درمدت زمان طولاني نشان داده خواهد شد .

درسومين جشنواره نمايش درماني جانبازان اعصاب وروان 12گروه نمايشي ازبيمارستان روانپزشكي سعادت آباد شركت دارند و10گروه نمايش خياباني نيزدراين جشنواره به اجراي برنامه پرداختند .