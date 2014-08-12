سفر اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده شامگاه سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این اعضا که همگی عضو ثابت کمیسیون تلفیق نیز هستند در مباحث مرتبط بودجه بسیار تاثیر گذارند و این فرصت مغتنمی برای استان است تا از این موقعیت به شکل مطلوب استفاده و مشکلات طرح ها و پروژه های بزرگ استانی مورد بررسی ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه موضوعات مختلفی با حضور اعضای کمیسیون در گیلان مورد بررسی قرار می‌ گیرد، اظهارداشت: پروژه های مهمی همچون آزاد راه، راه آهن، سدها، سدهای لاستیکی و سایت نفتی مورد بازدید اعضا قرار خواهد گرفت که این طرح ها می توانند با تخصیص بودجه مناسب استان را متحول کنند.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: حساسیت ویژه این طرح ها را باید برای همکاران تشریح تا بتوان در زمان مناسب که لایحه بودجه سال 94 از سوی دولت به مجلس ارائه می شود از حمایت های سایر اعضای کمیسیون نیز بهره مند و در بخش های مختلف بودجه مناسب را پیش بینی کرد.

وی اظهار داشت: با تحقق بودجه مناسب برای طرح های بزرگ ذکر شده و تکمیل آنها تحول بزرگی در اقتصاد، صنعت، کشاورزی و توریسم شکل خواهد گرفت و یکی از مشکلات بزرگ گیلان که بیکاری است تا حدود زیادی رفع خواهد شد.



جعفرزاده با اشاره به اینکه این اعضا به سرپرستی " الیاس نادران " نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و به دعوت " غلامعلی جعفرزاده " و " محمد مهدی رهبری املشی " دیگر عضو گیلانی کمیسیون به استان گیلان سفر خواهند کرد.



وی یادآور شد: عصر روز پنجشنبه نیز جلسه شورای برنامه ریزی استان برای جمع بندی سفر یکروزه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوری اسلامی تشکیل خواهد شد.

