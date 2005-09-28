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۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۱

مسابقات ليگ تكواندو باشگاههاي دسته اول كشور

هفته سرنوشت ساز براي تكواندوكاران مس كرمان

مسابقات ليگ دسته اول تكواندو ايران نيز روزجمعه هفته پاياني دور رفت خود را به پشت سر مي گذارد.

به گزارش خبرنگار" مهر" مس كرمان صدرنشين اين مسابقات درتنها بازي خود بايد با مجتمع جوانه ديداركند. رسيدن به پيروزي براي مسي ها يعني كسب عنوان قهرماني نيم فصل، البته جوانه تيم چهارم وتنها تيم بدون شكست اين مسابقات بعيد است مقابل صدرنشين ضعيف عمل كند. فجرسپاه تيم دوم جدول ومدافع عنوان قهرماني كه بايد با فجر آذربايجان شرقي وملي حفاري ديداركند. مربيان فجر مترصد كوچكترين لغزش ازسوي مس كرمان هستند تا به صدرجدول صعود كنند.

برنامه كامل اين مسابقات:
مس كرمان- مجتمع جوانه
فجرسپاه - ملي حفاري
نفت وگازگچساران - فجر آذربايجان شرقي
ملي حفاري، آذرپيام اروميه
فجرسپاه - فجر آذربايجان شرقي
نفت وگاز گچساران - شهرداري بندرعباس
آذرپيام ارتباطات اروميه - ذوب آهن اردبيل
شهرداري بندرعباس - مجتمع جوانه

کد مطلب 234891

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