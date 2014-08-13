شناسایی هویت 38 قربانی سقوط آنتونف 140/ تحویل 23 جسد به خانواده هایشان

دکتر بشیر نازپرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت پس از انجام آزمایش های دی ان ای از قربانیان و خانواده های آنها از صبح دیروز شناسایی هویت اجساد آغاز شد و پس از تلاش فشرده همکارانم در پزشکی قانونی هویت 38 قربانی این سانحه شناسایی شد.

وی افزود: اجساد پس از شناسایی تحویل خانواده های آنان شد که بر اساس آماری که من در اختیار دارم تا ساعت 11 شب 23 جسد تحویل خانواده های آنها شده بود.

نازپرور خاطرنشان کرد: عملیات شناسایی هویت قربانیان با دقتی بالا و سرعت در پزشکی قانونی صورت گرفت و در کمترین زمان ممکن هویت تمام قربانیان شناسایی و اجساد تحویل خانواده هایشان شد.

بر اساس این گزارش هواپیمای ایران 140 که از فرودگاه مهر آباد عازم طبس بود صبح یکشنبه دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه دچار نقص فنی شد و در شهرک آزادی سقوط کرد. این هواپیما حامل 40 مسافر و 8 خدمه پرواز بود.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تاکنون جسد 38 نفر از سرنشینان هواپیما به پزشکی قانونی منتقل شده است.