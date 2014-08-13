واکنش تامل برانگیز آمریکا به دیدار السیسی از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به سفر "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری مصر به روسیه و دیدار وی با همتای روس خود اعلام کرد که مصر آزاد است تا ارتباطات خود را با هر کشوی که می خواهد گسترش دهد.

وی افزود: روابط استراتژیک مستحکمی میان قاهره و واشنگتن وجود دارد.

هارف همچنین با اشاره به درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر درباره انجام تحقیقات از السیسی در خصوص کشته شدن دهها نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات در میدان رابعه العدویه قاهره، اعلام کرد که آمریکا در حال بررسی گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر است.